Linnea Heemsoth triumphiert

Nicht zu schlagen in Redefin: Gabriele Heemsoth auf Heartbreaker. © Wächter

Nicht nur im Dressurviereck, auch im Springparcours war das Wochenende für die Reiterinnen und Reiter aus dem Kreis sehr erfolgreich. Beim Landeshallen-Championat in Redefin holte Linnea Heemsoth den nächsten Treffer für den RV Aller-Weser.

Verden – Die junge Reiterin setzte sich mit dem 12-jährigen Holsteiner Wallach Larino (Larius x MV Candillo) in einem L-Springen gegen hochkarätige Konkurrenz durch. Doch es gab noch mehr Grund zur Freude: Wenig später siegte Mutter Gabriele Heemsoth sogar auf S*-Niveau. Im Sattel von Heartbreaker (Zambesi x MV Clinton), einem 11-jährigen niederländischen Warmblut, gelang ihr ein fehlerfreier Ritt, bei dem sie rund zwei Sekunden schneller war als die Zweitplatzierten. Linnea Heemsoth legte am nächsten Turniertag aber noch einmal nach. Nachdem sie im ersten Wertungslauf für das Championat in der Altersgruppe der Children noch vier Strafpunkte erhalten hatte, konnte sie den zweiten Umlauf mit der 11-jährigen Hannoveraner Stute Cascada (Catoki x MV Fly High) dominieren. In der Kategorie der Ponyreiter erreichte Linnea Heemsoth in der ersten Prüfung auf Midnight Platz drei. Außerdem schnappte sie sich Platz drei in einem A**-Springen mit Siegerrunde. Dieses Mal saß die junge Reiterin auf dem Rücken von Nahab’s Girl. Nur ein Abwurf im Stechen kostete sie den Sieg. Gabriele Heemsoth und Heartbreaker gewannen auf S*-Level die erste Wertungsprüfung ebenfalls sicher mit rund vier Sekunden Vorsprung, konnten im zweiten Durchgang diese Leistung aber nicht wiederholen.

Einen weiteren Sieg für den Kreis Verden gab es beim Hallenturnier des PZV Luhmühlen, denn dort war Melina Hasenklever erfolgreich. Gemeinsam mit dem neunjährigen Wallach Charles (Charivari x MV Dollar Della Pierre) gewann sie für den Verdener Schleppjagd-RV ein Punktespringen der Klasse M*. In einem Stilspringen, das ebenfalls auf M*-Level ausgetragen wurde, erreichte Isalie Baumgart (RV Aller-Weser) mit Hamburg Platz zwei, während ihr Vereinskollege Jack O Donohue auf Zenzero Vierter wurde. In Klein Drehle konnte sich Mylene Nagel (RV Aller-Weser) schließlich auf Neyla, einer neunjährigen Hannoveraner Stute von Nerrada (MV Espri), noch über Platz vier in einem Punktespringen der Klasse M* freuen. kk