Aller-Weser-Reiterin Linnea Heemsoth siegt in Paderborn

Starkes Duo: Maja Schnakenberg und Donna Bella belegten in Aachen den vierten Gesamtplatz. Archiv © Wächter

Linnea Heemsoth sorgte am Wochenende für mehrere beachtenswerte Erfolge für den Kreis Verden. Die junge Reiterin vom RV Aller-Weser schnitt mit ihren beiden Pferden Eastwood‘ Nico und Midnight beim Winterfestival der Ponys in Paderborn in gleich mehreren Prüfungen exzellent ab.

Verden – Zunächst gewann sie im Sattel von Midnight eine Ponystilspringprüfung der Klasse A*. Mit einer Wertnote von 8,80 konnte keiner der mehr als 30 Konkurrenten ihr das Wasser reichen. In einem weiteren Wettbewerb auf demselben Niveau belegte Linnea Heemsoth mit Eastwood’s Nico Platz vier. Gemeinsam mit dem 20-jährigen Wallach sicherte sich die talentierte Nachwuchsreiterin auch noch Platz drei in einem Springen mit Stechen, in dem sie in beiden Umläufen fehlerfrei blieb.

Maja Schnakenberg Vierte in Aachen

Aber auch eine weitere Reiterin aus dem Kreis konnte ihr Können unter Beweis stellen. Maja Schnakenberg holte in der Gesamtwertung bei den Aachener Dressur Youngsters einen starken vierten Platz in einer international besetzten Nachwuchsprüfung. Gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Hannoveraner Stute Donna Bella (Don Index x MV Dressage Royal) erhielt sie von den Richtern eine Wertung von 72,059 Prozent. kk