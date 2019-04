Lindhorst hofft auf Breves und Burford

Verden – Jetzt gilt es, FC Verden 04! Nach drei Pleiten in Folge und zwei ausgefallenen Partien blieben die Allerstädter 2019 bisher punktlos und rutschten auf den ersten Abstiegsplatz ab – sogar mit fünf Zählern Rückstand zum rettenden Ufer. Nun folgt am Sonntag (15 Uhr) das erste Endspiel beim TV Meckelfeld, der noch unter der Lindhorst-Elf steht. „Ja, wir müssen gewinnen“, ist sich Sascha Lindhorst der Bedeutung des Kellerduells voll bewusst.

Da das aber auch für die Gastgeber gelte, erwartet der Verdener Trainer eine äußerst umkämpfte Partie: „Meckelfeld wird ebenfalls nach dem letzten Strohhalm greifen und sicherlich im 4:4:2 abwartend agieren. Es macht für sie keinen Sinn, wenn die wilde Sachen veranstalten würden.“ Die will auch der Völkerser mit seinem Team nicht probieren, er bleibt beim bewährten 4:2:3:1 – aber durchaus offensiver als zuletzt: „Die abwartende Haltung scheint einigen nicht zu liegen. Da verpassen sie den richtigen Moment für die entscheidende Situation nach vorne. Wir haben Spieler, die offensiv denken, das sollen sie auch ausleben können.“

Vieles spricht also dafür, dass Thomas Celik wieder in der Sturmmitte aufläuft. „Patrick Zimmermann hat zuletzt überzeugt und wird als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff eine wichtige Rolle einnehmen“, so Lindhorst. Nick Zander bliebe dann als dritter Angreifer auf der Bank.

In der Abwehr hofft Verdens Coach, dass die Sorgenkinder auflaufen können: Philipp Breves hat sich keine Bänderverletzung im Knie zugezogen und das Lauftraining aufgenommen. Linksverteidiger Steen Burford (Schmerzen unterm Fuß) steht ebenfalls auf Lindhorsts Plan. Nachdem der Übungsleiter zuletzt Feuer in den Einheiten gefordert hatte, bleibt er voller Tatdendrang wachsam: „Wer richtig was anbietet, der spielt auch.“ vde