Lindenbergs Traumtor im Derby

Von: Frank von Staden

Riedes Marc Lindenberg (7) und Torben Schumacher (9) setzen in dieser Szene Verdens Kapitän Hauke Kruse unter Druck. © von Staden

Gerechte Punkteteilung am Sonntag im Bezirksliga-Derby zwischen dem MTV Riede und Aufsteiger FC Verden 04 II, bei dem am Ende ein 1:1 zu Buche stand.

Riede/Verden – „Im Training dresche ich diese Bälle regelmäßig in die Weide! Dass es dieses Mal dann so geklappt hat, freut mich natürlich“, grinste nach Spielschluss Riedes Marc Lindenberg. Mit seinem Traumtor nach Johanningmeier-Ecke und folgender Volleyabnahme (59.) egalisierte der MTV-Kapitän die Führung von Kato Tavan (47.) und sorgte dafür, dass das Bezirksliga-Derby zwischen dem MTV Riede und dem FC Verden 04 II leistungsgerecht mit 1:1 (0:0) endete.

„Ja“, bestätigte dann später auch Verdens Co-Trainer Dennis Neumann, „das Ergebnis geht so absolut in Ordnung. Wir haben nach unserer Führung das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben und haben den MTV Riede mit vielen unnötigen Ballverlusten stark gemacht. Deshalb kann ich mit dem Ergebnis so auch leben. Allerdings hätten wir zur Halbzeit eigentlich auch 2:0 führen müssen!“ Neumann dachte dabei an den Pfostenkracher von Kato Tavan aus der 15. Minute und den beidem Möglichkeiten des Verdener Stürmers zuvor, als dieser erst den Ball aussichtsreich verstolperte (6.) und nur kurz darauf an Keeper Jannik Schumacher scheiterte.

Riedes Coach Denis Schymiczek, der sich in einer heißen Schlussphase selbst einwechselte, in der die Hausherren einen Tick der Führung näher schienen als die nun sehr fahrig agierenden Gäste, war ebenfalls mit dem Remis zufrieden, konstatierte: „Wir haben hier einen Punkt gegen einen Gegner geholt, an dem sich noch viele Größen dieser Liga die Zähne ausbeißen werden. Wir waren zum Schluss gut im Rennen, ja. Aber letztlich fehlt uns noch ein zusätzlicher Spieler im Mittelfeld, der den Ball einmal festmachen kann. Wichtig ist aber, dass wir weiter ungeschlagen sind. Das ist doch schön!“

Auch die Platzherren verbuchten noch im ersten Abschnitt ein paar Chancen, wussten diese aber nicht zu nutzen. Die beste jagte Fritz Schaarschmidt nach feiner Kombination neben das Tor (40.) und Maik Stöver scheiterte nach Percani-Steckpass am jungen Schlussmann Thorben Bruns.

Nach der Pause schien es kurz so, als sollten die Reiterstädter auf Siegkurs segeln, als der gerade erst eingewechselte Steen Burford die Führung durch Kato Tavan mustergültig vorbereitete. Denn bis zum 1:1 hatten die Verdener alles im Griff, ließen sich aber eben durch diesen Ausgleichstreffer dann völlig aus dem Konzept bringen. „Eigentlich darf uns das so nicht passieren“, so Neumann. Von Minute zu Minuten gewann der MTV nun an Oberwasser, ein Siegtreffer aber wäre diesem Spiel nicht gerecht geworden.