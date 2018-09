Lindenbergs Führung nur ein Rieder Strohfeuer

Fußball-Bezirksligist unterliegt am Sonnabend nach 1:0 noch mit 1:3 gegen FC Hambergen / Zu viele individuelle Fehler

+ Marc Lindenberg (l.) traf zum 1:0.

Riede (vst) - Fußball-Bezirksligist MTV Riede schnupperte am vergangenen Sonnabend eine Halbzeit lang an einer faustdicken Überraschung gegen den bisher noch ungeschlagenen Titelmitfavoriten FC Hambergen, am Ende aber brachten sich die Hausherren durch viele individuelle Fehler im zweiten Abschnitt um den Lohn und kassierten nach einer 1:0-Führung zur Pause noch eine 1:3-Niederlage.