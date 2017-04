„No Limit“: Der Traum vom Verbandsliga-Aufstieg lebt

Etelsen - Die zwölfköpfige Mannschaft „No Limit“ des TSV Etelsen kann sich berechtigte Hoffungen auf den Aufstieg in der Verbandsliga Nord-Ost machen.

Hatte das Team um Trainerin Michaela Wöltjen, das in diesem Jahr zu „Henry“, einem Titel des Elektro-Pop Trios Bodi Bill, tanzt, zum Auftakt der Landesliga II Nord-Ost in Hamburg-Eidelstedt noch den zweiten Platz belegt, lief es im Anschluss in Cottbus noch besser. Nach einem sauberen Durchgang in der Vorrunde sicherten sich die Etelser im Finale den ersten Platz. Das gelang nach einer glänzenden offenen Wertung von 1-1-2-2-1 auch in Hamburg-Steilshoop, sodass „No Limit“ aktuell die Tabelle anführt. Die abschließende Hürde zum möglichen Aufstieg in die Verbandsliga wartet nun Anfang Juni auf die Tänzerinnen und Tänzer in Hannover.