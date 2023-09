TV Oyten: Das nächste Schwergewicht kommt

+ © häg Freut sich auf das erste Heimspiel: Thomas Cordes. © häg

Nach der deutlichen Auftaktpleite (26:39) in Badenstedt treffen die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires im ersten Heimspiel (So., 14.30 Uhr) erneut auf ein Schwergewicht der Liga. Denn die Bundesliga-Reserve des VfL Oldenburg beendete die vergangene Saison als Vizemeister.

Oyten – „Der VfL zählt sicher nicht zu den Teams, mit denen wir uns messen müssen. Ich hoffe aber, dass wir aus dem ersten Spiel gelernt haben und gewisse Dinge besser machen“, verweist TVO-Trainer Thomas Cordes insbesondere auf die hohe Anzahl der technischen Fehler. „Die müssen wir definitiv minimieren, da der VfL über einen sehr guten Gegenstoß verfügt und jeden Fehler auch konsequent bestraft“, fordert Cordes von seinen Spielerinnen die nötige Geduld im Abschluss. „Wenn wir es schaffen, dass wir Oldenburg ins gebundene Spiel zwingen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Option auf ein gutes Heimspiel haben. Das setzt aber auch voraus, dass wir höhere körperliche Härte in der Liga annehmen“, hofft Oytens Trainer auf einen Lerneffekt aus der Partie in Badenstedt. „Doch ich bin davon überzeugt, dass wir schon einen Schritt weiter sind als im Auftaktspiel.“ Aus personeller Sicht gibt es definitiv keine Ausreden. Bis auf Tony Schluroff (Kreuzbandriss) haben die Vampires gegen den Favoriten aus Oldenburg alle Spielerinnen an Bord. kc