Daverdens Torsten Liebrum will sich vernünftig aus der Liga verabschieden

Von: Kai Caspers

Daverdens Torsten Liebrum © Lakemann, Björn

Nur noch ein Sieg fehlt Meister SG Achim/Baden II zur perfekten Saison. Diesen will der Landesligist nun in der abschließenden Partie beim TuS Jahn Hollenstedt einfahren.

Daverden – Auch wenn die Entscheidungen in der Handball-Landesliga im Grunde genommen gefallen sind, haben die Teams aus dem Kreis Verden für den abschließenden Spieltag durchaus noch Ziele. Für Meister SG Achim/Baden II geht es darum, mit einem Sieg in Hollenstedt die blütenweiße Weste zu wahren. Der TSV Daverden II will sich im Derby gegen den TV Oyten II indes mit einer guten Leistung aus der Liga verabschieden, während die Gäste ihren ersten Auswärtssieg anpeilen.

TSV Daverden II - TV Oyten II (Fr., 20.30 Uhr). „Natürlich hatten wir uns die Saison anders vorgestellt. Aber mittlerweile haben wir den Abstieg akzeptiert. Trotzdem wollen wir zum Abschluss noch einmal gewinnen, um mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen. Außerdem hätten wir im Erfolgsfall das erste und letzte Spiel der Saison gewonnen“, wäre das für Daverdens Trainer Torsten Liebrum noch ein halbwegs versöhnlicher Abschluss. Oytens Sören Blumenthal hat sich vergangenes Wochenende noch ein persönliches Bild von Daverden gemacht. Dabei konnte er keine großen Erkenntnisse gewinnen. „Für uns wird das noch einmal ein schwieriges Spiel ohne Backe. Trotzdem wollen wir endlich den ersten Auswärtssieg, mit dem wir auch sportlich in jedem Fall die Liga gehalten haben“, setzt Oytens Trainer sein Team bewusst unter Druck. Personell hat er dabei keine Probleme. „Auf dem Spielbericht werden wir jeden Platz ausfüllen“, kann Blumenthal mit jeder Unterstützung aus dem Oberligakader rechnen.

TuS Jahn Hollenstedt - SG Achim/Baden II (Sa., 17.30 Uhr). Im Vorfeld der Partie macht sich Thorben Schmidt-Bonheur gar nicht so viel Gedanken über den Gegner. Der SG-Trainer ist vielmehr gespannt, wie sein Team das Tief der vergangenen Woche weggesteckt hat. „Da hatten alle Lust. Leider wurde das Spiel ja kurzfristig abgesagt. Daher gilt es abzuwarten, wie wir in Schwung kommen. Aber natürlich wollen wir ohne Punktverlust bleiben.“ kc