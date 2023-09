Regionsoberliga: Liebrum-Team lässt nichts anbrennen

Von: Björn Lakemann

Sah eine verdiente Niederlage: Verden Allers Trainer Tim-Oliver Petersen. © Lakemann

Im Derby der Handball-Regionsoberliga wurde der TSV Daverden II seiner Favoritenrolle gerecht und ließ bei der HSG Verden-Aller nichts anbrennen.

Verden – Das Duell zweier Teams, die in der vergangenen Saison noch gemeinsam in der Landesliga gespielt haben, war eine klare Sache für den TSV Daverden II. Im Derby der Handball-Regionsoberliga feierten die von Torsten Liebrum trainierten Gäste am Ende einen beeindruckenden 38:23 (13:10)-Erfolg bei der HSG Verden-Aller. Gleichzeitig stimmten sich die Gäste damit bestens für den gemeinsamen Besuch auf dem Langwedeler Markt ein.

Verdens Trainer Tim-Oliver Petersen erwies sich als fairer Verlierer: „Daverden war die viel bessere Mannschaft. Wir haben leider nur eine gute erste Sieben. Aber insgesamt haben wir auch sehr kopflos gespielt.“ Ganz anders gestaltete sich die Gemütslage natürlich bei Torsten Liebrum. „Wir waren schon gut und haben stark begonnen. Danach haben wir aber auch stark nachgelassen, ehe wir uns am Ende zum Glück wieder gefangen haben.“

Verden-Allers Trainer Tim-Oliver Petersen sieht eine verdiente Niederlage

In der Tat hatten die klar favorisierten Gäste zunächst ein 4:0 (7.) aus dem Hut gezaubert. Doch als der siebenfache Torschütze Simon Bodenstab einen Siebenmeter liegen ließ, witterten die Allerstädter Morgenluft. Und legten in der Aller-Weser-Halle einen 8:1-Lauf hin – 8:5 (13.). Aber das war nur ein kurzes Strohfeuer, denn spätestens nach Bodenstabs Treffer zum 11:10 (28.) hatten die Grün-Weißen das Kommando auf dem Parkett wieder übernommen und gingen mit einem 13:10 in die Pause.

Nach dem Wechsel erhöhten die Daverdener noch einmal das Tempo und insbesondere der erst 18-jährige Peer Bauckner zeigte auf Linksaußen sein Potenzial und traf in der zweiten Hälfte gleich achtmal. Bodenstab stellte erstmals einen zweistelligen Vorsprung her – 24:14 (45.). Zumindest die letzte Bude hatte Verdens in petto, denn Jens Partenheimer traf zum 23:38-Endstand. „Wir sind ja offiziell nur die zweite Mannschaft. Im zweiten Durchgang haben wir alles versucht, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Aber das ging völlig daneben“, ließ HSG-Trainer Petersen wissen. Für die Grün-Weißen steht nächste Woche das Spitzenspiel gegen den TSV Intschede an, während Verden in zwei Wochen die HSG Stuhr empfängt. bjl