Daverdens Trainer Torsten Liebrum sieht eine ärgerliche Niederlage

Von: Björn Lakemann

Setzte immer wieder Akzente: Daverdens Kreisläufer und siebenfacher Torschütze Jannis Hördt. © Hägermann

Hoch erhobenen Hauptes konnten die Landesliga-Handballer des TSV Daverden II die Halle verlassen. Schließlich hatte der Aufsteiger dem Titelaspiranten HV Lüneburg beim 29:32 (16:16) alles abverlangt.

Daverden – „Trotz der 32 Gegentore haben wir über 60 Minuten eine gute Abwehr gestellt. Wir haben nicht verloren, weil die Gäste besser waren. Nein, uns ist am Ende im Angriff einfach die Kraft ausgegangen“, erklärte Trainer Torsten Liebrum, der gleich vier Ausfälle im Rückraum verkraften musste. Gäste-Trainer Christian Fleßner lobte: „Daverden hat uns das Leben richtig schwer gemacht. Unsere Deckung fand lange Zeit keinen Zugriff.“

Beim Aufsteiger überragte Torhüter Patrick Steffens, der nach 15 Minuten den glücklosen Kevin Mattfeldt abgelöst hatte und in der Folge mit 18 teilweise spektakulären Paraden die Gäste verzweifeln ließ. Im Feld sorgten insbesondere der treffsichere Kreisläufer Jannis Hördt sowie Rückraumspieler Jan-Malte Jodat für Akzente. Aber letztlich verdiente sich die gesamte Mannschaft ein Sonderlob für den unermüdlichen Einsatz, dem letztlich nur die Krönung fehlte.

Torhüter Patrick Steffens lässt die Lüneburger verzweifeln

Zum Spiel: In der 44. Minute hatte Daverdens Benjamin Degener mit seinem einzigen Treffer auf 25:21 gestellt. Doch den Heimsieg vor Augen, schwanden in der Folge die Kräfte. Wenig verwunderlich, dass Lüneburg zusehends Oberwasser gewann und fünf Minuten später zum 26:26 ausglich. Aber damit nicht genug. Nach einem weiteren 4:1-Lauf zum 27:30 war die Messe für die Daverdener gelesen.

Bereits in der ersten Halbzeit schien der Aufstiegsfavorit alles im Griff zu haben und beim 10:6 (12.) frühzeitig auf Kurs. Doch das Liebrum-Team heftete sich an die Gäste-Fersen und hatte nach dem dem 10:14 (18.) eine starke Phase, die Linkshänder Daniel Elfers in Minute 30 zum 16:16-Halbzeitstand finalisierte. „Trotz der Niederlage haben wir dieses Mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Auch wenn das Ergebnis einfach ärgerlich ist“, hofft Liebrum, dass sein Team nun endgültig in der Landesliga angekommen ist.

Tore TSV Daverden II: J. Hördt (7), Jodat (6), Wittrock (6/1), Elfers (5), Degener (1), J. Penczek (1), Panning (1), Mannig (1), Wendt (1).