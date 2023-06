LGKV-Seniorenteams haben die DM-Teilnahme fest im Blick

Teilen

Das M60/65-Team, o. v. l.: Jörn Michaelis, Wolfgang Gropp, Michael Siemt, Ralf Ginnow. Unten: Udo Müller, Bernd Kunze, Norbert Junge, Jens Meyer. Es fehlt: Michael Trense. © Privat

Sowohl die Seniorinnen der W50/55 als auch die Senioren der M60/65 überzeugten beim Qualifikationswettkampf in Verden und haben die DM-Teilnahme fest im Blick.

Verden – Zum alljährlich stattfindenden Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft der Team-DM für Senioren und Seniorinnen im Verdener Stadion hatten sich nach der kurzfristig nötig gewordenen Vorverlegung auf den 25. Juni neben den Teams W50/55 und M60/65 der LG Kreis Verden mit der TSG Bergedorf, HNT Hamburg, StG Hamburg-Harburg, LGG Ganderkesee und StG Team Stormarn fünf weitere Mannschaften eingefunden. Alle können sich mit ihren Ergebnissen Hoffnung auf die Teilnahme an der am 26. August in Troisdorf stattfindenden Team-DM machen. Doch da muss bis zum letzten Qualifikationstermin am 9. Juli gewartet werden.

Es gibt zwar Ergebnisse aus anderen Qualifikationswettkämpfen, doch noch ist unklar, ob die gemeldeten Punktzahlen entsprechend den aktuellen Bestimmungen errechnet wurden. Das ist nicht Schuld der teilnehmenden Mannschaften, sondern liegt beim Deutschen Leichtathletik-Verband in Darmstadt, wo fehlerhaft gearbeitet wurde. Die in Verden errechneten Punktzahlen entsprechen den aktuell gültigen Bestimmungen.

6781 Punkte der M60/65 Mannschaft der LG Kreis Verden sollten für die DM-Teilnahme ausreichen. In Punkte umgerechnet wurden je zwei Leistungen über 100 m, 3000 m, im Weitsprung, Kugelstoß und Diskuswurf sowie das Ergebnis einer 4 x 100 m Staffel. Die höchste Punktzahl für das LGKV-Team erreichte der Oytener Wolfgang Gropp, dem für den Kugelstoß auf 11,34 m 622 Punkte gutgeschrieben wurden. Flotte 100 m Sprints zeigten Udo Müller (Verden) mit 14,25 Sekunden (588 Punkte) und Bernd Kunze (Oyten) mit 14,39 Sekunden. 575 Punkte erhielt Michael Siemt (Verden) für seinen Weitsprung auf 4,19 m, 555 Punkte waren beim Kugelstoß 9,89 m und 9,88 m für Bernd Kunze und Norbert Junge (Bassen) wert. 544 Punkte erkämpfte der Kirchlintelner Jens Meyer für das Team mit seiner 3000 m Zeit von 12:38,89 Minuten. Begonnen wurden die Wettkämpfe mit den 4 x 100 m Staffeln. Hier zeigten Junge, Kunze, Siemt und Müller mit 57,32 Sekunden ein flottes Rennen. Das Team vervollständigten Michael Trense (Thedinghausen) und Jörn Michaelis (Oyten), die beide über 3000 um Punkte kämpften sowie Ralf Ginnow (Verden, er gehört schon der M70 an) mit seinem Einsatz beim Weitsprung und in der zweiten 4 x 100 m Staffel.

Freuten sich über einen guten Wettkampf und haben die DM-Teilnahme im Blick, von links: Manuela Jaschinski, Claudia Weyde, Sonja Prüser, Dagmar Suhling, Brigitte Heidrich, Birgit Schwers, Karin Schmidt und Karen Fuhrmann. Es fehlt: Ute Jordan. © Privat

Im Wettkampf der W50/55 Seniorinnen kam das LGKV-Team auf 4989 Punkte und hielt die in der gleichen Altersklasse antretende Mannschaft von der LGG Ganderkesee, die auf 4628 Punkte kam, deutlich auf Abstand. Beiden sollte die Teilnahme in Troisdorf sicher sein. Im LGKV-Team freute sich Claudia Weyde über die persönliche Bestweite von 11,23 m mit der 3 kg schweren Kugel und kam damit bis auf 3 cm an die von Dagmar Suhling (beide Verden) vorgelegten 11,26 m. Das waren 575 Punkte für Suhling und 574 für Weyde. 526 Punkte erhielt Brigitte Heidrich, vielfache Deutsche Seniorenmeisterin und schon der W60 angehörend, für 14,75 Sekunden über 100 m und 520 Punkte für den Weitsprung auf 3,88 m. Mit 3,60 m und 482 Punkten sicherte Ute Jordan (Verden) das gute Weitsprungergebnis ab. Über ihren 3000 m Lauf in 13:46,94 Minuten zwei Tage nach dem Start beim Verdener Stadtlauf freute sich Sonja Prüser, die dafür 462 Punkte erhielt. 368 Punkte bekam Neuling Karen Fuhrmann (Verden) für 15:34,60 Minuten, die damit vier Sekunden vor Manuela Jaschinski im Ziel war. Flotte 62,10 Sekunden für die 4 x 100 m Staffel mit Karin Schmidt (Achim), Brigitte Heidrich, Dagmar Suhling und Manuela Jaschinski (Verden) sorgten für einen guten Wettkampfauftakt für das LGKV-Team. Teamchefin Birgit Schwers hatte sich im Kugelstoß eingesetzt und kam auf 9,33 m. hbm