DM-Norm für Nele Prüser

Verden - Die guten Bedingungen beim zweitägigen 37. Zevener Pfingstsportfest nutzen unter den 759 angetretenen Teilnehmern auch acht LGKV-Leichtathleten zu neuen Bestleistungen. Allen voran die Verdenerin Nele Prüser (U18), die dank einer neuen persönlichen Bestleistung über die 1500 Meter die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften schaffte. Aber auch Sophie Kohlhase glänzte mit einem neuen Kreisrekord.

U18-Mittelstrecklerin Nele Prüser präsentierte sich in Zeven auf den Punkt topfit. Im vierten von fünf gemischten Zeitläufen über die 1500 Meter löste sie wie erhofft nach einem sehr mutig gestaltetem Rennen als Zweite mit einer Verbesserung der persönlichen Bestzeit um sieben Sekunden auf 4:53,72 Minuten die DM-Norm ihrer Altersklasse. In der Endabrechnung bedeutete das den fünften Platz in der U18. Mit nur sieben Hundertstelsekunden Rückstand verbesserte sich auch Jan-Lukas Debrodt (Kirchlinteln) deutlich und belegte mit 4:53,79 Minuten Rang sechs der U20. Nach längerer Verletzungspause zeigte sich Moritz Schaller (Verden) als zehnter der Männerwertung mit 4:37,18 Minuten zufrieden, und U18-Läuferin Stella Kuhr (Verden) freute sich, mit 5:27,99 Minuten die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaft deutlich unterboten zu haben.

Nele Prüser trat auch noch über die 800 Meter an und verbesserte ihre Zeit von der Verdener Bahneröffnung um drei Sekunden auf 2:21,36 Minuten. Das war in der U18 der siebte Platz. Trainingspartnerin Sophie-Marie Kohlhase, seit Jahresbeginn für die LG Kreis Verden startberechtigt und gerade erst vom Abiturtstress befreit, trat erstmals zu einem 3000 m Hindernisrennen an und erzielte mit 12:43,74 Minuten ihren ersten Kreisrekord. Das war Platz vier bei den Frauen und Rang drei in der zugleich ausgewerteten Landesmeisterschaft sowie der Meistertitel für den Bezirk Lüneburg! Auch die 400-Meter-Hürdenläufe wurden für die Teilnehmer aus dem Bezirk als Meisterschaft ausgewertet. Jonas Pannevis (Verden), 2017 Landesmeister der Männer über diese Strecke, kam in seinem ersten Saisonrennen erst auf den letzen 150 m richtig ins Rennen und war nach ausbaufähigen 55,36 Sekunden als Zweiter im Ziel und wurde damit Bezirksmeister.

Als Test für die Anfang Juni stattfindende Zehnkampf-Landesmeisterschaft nutzte der Verdener Paul Steinbach das Sportfest. Über 100 m verbesserte er sich auf 12,42 Sekunden, und über 200 m nach einem Vorlauf mit 25,57 Sekunden, notierte er als Vierter im B-Finale mit 25,03 Sekunden eine weitere Bestleistung. Im Hochsprungwettbewerb der Männer waren 1,60 m noch nicht so zufriedenstellend, aber damit war er konkurrenzloser Sieger. Zufriedenstellender waren für den Verdener 28,60 m mit dem Diskus und Rang drei. Im Weitsprung der Frauen kam Sabrina Flömer mit 4,60 m auf Rang fünf, verzichtete dann aber auf die geplanten Starts über 100 m und beim Hochsprung.