LGKV-Jugend: Zwei Landestitel, zwei Vizetitel und ein Bronzeplatz

Knapp am Landesmeistertitel vorbei: Larissa Oetting (Bild) aus Etelsen sprang ebenso wie U20-Siegerin Nina Huismann 1,61 m hoch – aber erst im zweiten Versuch. © Jörg Großmann

Mit zwei Titeln, zwei Vizemeisterschaften, einem Bronzeplatz mit Kreisrekord und weiteren guten Plätzen konnte sich die LGKV beim Heimspiel der Landesmeisterschaft für die U20- und U16-Jugend bei manchmal zu heißem Leichtathletikwetter im Verdener Stadion bestens platzieren. Die Meistertitel gingen an Gesa Schumacher (Emtinghausen) über 3000 m der U20 und über 300 m der M15 an den Verdener Tibo Marquardt.

Verden - Am schon zu heißen Sonntagvormittag, an dem keine Bestzeiten erwartet werden konnten, kontrollierte Gesa Schumacher das Rennen von Anfang an, setzte sich rechtzeitig von der Konkurrenz ab und siegte nach 11:25,62 Minuten mit 25 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Läuferin.

Tibo Marquardt ging am ersten Wettkampftag zunächst über 100 m an den Start. Als Zweiter im ersten Vorlauf egalisierte er seine Bestzeit von 12,33 Sekunden und wiederholte diese noch einmal als Sechster im Endlauf. Danach führte er die 4 x 100 m-Staffel mit Startläufer Robert Koch (Emtinghausen) sowie den Verdenern Lias Vöge und Leon Diercks als Schlussläufer mit der Verbesserung auf 52,81 Sekunden auf den guten fünften Platz.

U15: Tibo Marquardt erfüllt Favoritenrolle über 300 m

Über 300 m erfüllte Tibo seine Favoritenrolle überzeugend. Auf der Zielgeraden ließ er der Konkurrenz keine Chance und siegte nach 38,51 Sekunden mit einer halben Sekunde Vorsprung vor dem zweitplatzierten Sprinter. Schade nur, dass damit eine winzige Hundertstelsekunde zur Teilnahmenorm für die Ende Juli in Stuttgart stattfindende Deutsche Meisterschaft der U16 Jugend fehlte. Doch die könnte am Wochenende bei der Norddeutschen Jugendmeisterschaft fallen.

Einen spannenden Wettkampf lieferten sich die U20-Hochspringerinnen. Nach einem eher enttäuschenden Wettkampf eine Woche zuvor zeigte sich Larissa Oetting (Etelsen) wieder in guter Verfassung und übersprang diesmal 1,61 m. Die überquerten auch Nina Huismann vom SV Warsingfehn und Bernice Amofa vom VfL Stade. Da Huismann dies im ersten Versuch gelang, wurde sie Landesmeisterin, und Oetting und Amofa teilten sich Platz zwei, denn sie benötigten jeweils zwei Versuche.

Felix Schubert: U20-Vizetitel nach bestem 1500 m-Rennen

Das wohl beste Mittelstreckenrennen seiner jungen Läuferkarriere zeigte der Achimer Felix Schubert über 1500 m der U20. Nicht zu schlagen war Favorit Floyd Luca Schnaars vom TV Lilienthal, der 4:04,64 Minuten benötigte und am zweiten Tag auch die 800 m gewann. Doch nach taktisch gutem Verhalten in einer Dreierverfolgergruppe überholte der Achimer 300 m vor dem Ziel zwei nach den Vorleistungen stärker einzuschätzende Läufer und verbesserte als Zweiter seine Bestleistung aus dem Vorjahr um stolze 13 Sekunden auf 4:14,42 Minuten. Danach konnte er zufrieden auf Abifahrt gehen, möchte aber schon am Wochenende in Hamburg seine 5000 m- Bestzeit verbessern.

Charlotte Nolte: U20-Bronze mit Hammer-Kreisrekord

Über Platz drei und einen neuen Kreisrekord freute sich die Verdener U20 Hammerwerferin Charlotte Nolte. Schon im ersten Versuch steigerte sie den seit 1994 auf 28,64 m stehenden Kreisrekord auf 29,19 m und ist damit nun im Besitz der Kreisrekorde der Jugend U16, U18 und U20.

Felix Schuberts jüngerer Bruder Henry ging trotz Erkältung in das 3000 m Rennen der M15-Jugend. Mit 11:41,44 Minuten konnte er seine Leistung von der Verdener Bahneröffnung Ende April nicht erreichen und wurde damit Vierter. Auch die 4 x 100 m-Staffel der U16 wurde zur Siegerehrung der besten acht aufgerufen. Linnea Kolb, Sophia von Klinggräff, Jessica Olbricht (alle Verden) und die Oytenerin Merle Mahlert verbesserten ihre Jahresbestzeit deutlich auf 55,19 Sekunden, das brachte sie auf Platz acht.

Eine für den SV Werder Bremen startende Verdenerin glänzte mit zwei Siegen in den Wettbewerben der W15. Sinja Rohr gab der Konkurrenz über 300 m Hürden mit ihrer Bestzeit von 47,04 Sekunden keine Chance und tat dies auch beim Speerwurf mit der Verbesserung auf 34,07 m.

Zwei Doppelsieger unter den vielen starken Siegerleistungen verdienen besondere Erwähnung. Über 200 m und 400 m siegte Niclas Jan Kaluza von Eintracht Hildesheim mit 21,79 und 47,90 Sekunden. Und 15,53 m mit der Kugel und 47,64 m mit dem Diskus brachten Lukas Wendland von der LG Hanstedt/Suderburg/Wellendorf zwei überlegene Siege.

Von Helmut Behrmann