LGKV: Die Stärke liegt in der Leistungsbreite

Die Seniorinnen W40 der LGKV wurden 2003 Deutsche Vizemeister. © Privat

Mit der Jahrtausendwende geht die LG in ihr viertes Jahrzehnt. Während der gesamten Zeit ist der Badener Rainer Siemt Vorsitzender. Zur Jahrtausendwende erscheint die „Chronik der Verdener Leichtathletik und der LG Kreis Verden im 20. Jahrhundert“. Als Autor fungierte Ernst-Otto Krüger (1919-2018), der als Inbegriff der Leichtathletik in Verden und Zeitzeuge des Jahrhunderts fast alles selbst erlebt hat.

Verden – Herausragender Athlet zu Anfang des Jahrzehnts ist der Verdener Martin Lohmann, der nach einem kometenhaften Aufstieg jahrelang zu den besten Sprintern Deutschland zählt. Mit 15 Jahren wird er 2000 Norddeutscher Doppelmeister über 100 m (11,60 Sek.) und 300 m. Als B-Jugendlicher steigert er sich in der nächsten Saison als Landesmeister über 100 m auf 11,31 Sekunden. 2002 holt Lohmann fünf Landestitel, zwei Norddeutsche Meisterschaften (B- und A-Jugend), wird Deutscher Vizemeister über 100 m und Dritter über 200 m. Dabei drückt er die U18-Kreisrekorde auf sagenhafte 10,78 und auf 21,7 Sekunden. Beide sind heute noch gültig.

Schlaglichter aus fünf Jahrzehnten der LGKV: Die Jahre 2000 bis 2009

Als A-Jugendlicher erreicht er 2003 den Zenit seines Könnens und steigert seine Bestzeit über 100 m nochmals auf 10,61 Sekunden, bis heute Kreisrekord für A-Jugend und Männer. Bei der DM über 60 m (Halle) und 100 m verpasst er Bronze nur knapp, der DLV nominiert ihn jedoch für die Jugendstaffel über 4 x 100 m. Bei den Junioren wird er 2005 noch einmal DM-Fünfter in 10,86 Sekunden. Danach gehen dann gehen Gesundheit und Beruf vor.

Am Anfang des Jahrzehnts scheint es, als käme die stärkste Konkurrenz für Martin Lohmann aus den eigenen Reihen. In Oyten haben Bernd und Birgit Kunze eine leistungsstarke Schülergruppe aufgebaut, aus der einer herausragt: Florian Prockl (1987) dominierte als Schüler den Sprint auf Landesebene. Mit 14 Jahren läuft er die 100 m in 11,93 Sekunden, springt 5,63 m weit und ist auch im Mehrkampf Spitzenklasse. 2002 verlässt er jedoch den Landkreis. Er hält immer noch sieben Einzel- und vier Mannschaftsrekorde im Schülerbereich. 2007 sprintet er die 100 m bei Quelle Fürth in 10,96 Sek. und erreicht die Zeiten von Martin Lohmann also nicht ganz.

Zählte jahrelang zu den besten Sprintern in Deutschland: Der Verdener Martin Lohmann. © Privat

Sprinter Martin Lohmann prägt die ersten Jahre

Herausragender Athlet in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ist Geronimo von Wartburg (Verden, Jg. 1988). Schon als Schüler kennt er keinerlei Scheu vor Läufen über lange Strecken und hält immer noch diverse Kreisrekorde von 2000 m bis 5000 m. In der B-Jugend (U18) läuft er ebenfalls neue Kreisrekorde über 1500 m (4:02,4 min), 3000 m (8:47,7 min) und 5000 m (15:03,2 min). Bei der DM über 10 km (Straße) belegt er in der Zeit von 32:20 Minuten den achten Platz – ebenfalls Kreisrekord. In der A-Jugend und bei den Junioren setzt er seine Klasseleistungen fort. 2006 wird er Landesmeister und Norddeutscher Meister im Crosslauf und bei der DM über 5000 m und im Crosslauf landet er auf den Plätzen fünf und sieben. 2007 folgt die NDM über 2000 m Hindernis. 2008 der Höhepunkt: Geronimo von Wartburg wird erst Landesmeister und anschließend auch Deutscher Juniorenmeister im Halbmarathon!

Hält noch immer zahlreiche Rekorde: Geronimo von Wartburg. © privat

Bei den Frauen und der weiblichen Jugend stechen die Etelser Zwillinge Lisa und Sara Schulz (Jg. 1988) hervor, die im Hochsprung ab der Mitte des Jahrzehnts zur Landesspitze gehören, beide fast gleich stark. 2005 wird Lisa in der B-Jugend Vizelandesmeisterin und mit der Höhe von 1,67 m auch norddeutsche Vizemeisterin. 2006 steigert sie sich auf 1,71 m und wird nach der erneuten Vizelandesmeisterschaft Dritte bei der NDM der Frauen. 2007 wird zum Erfolgsjahr: Lisa steigert sich auf 1,74 m, wird zweifache Landesmeisterin bei den Frauen – Sara gewinnt Bronze – und belegt Platz fünf bei den deutschen Jugendmeisterschaften. 2010 wechseln beide auch aus beruflichen Gründen nach Hannover.

Große Erfolge in den Mannschaftswettbewerben

Die besondere Stärke der LG liegt in diesem Jahrzehnt in der Leistungsbreite in fast allen Altersklassen, wie große Erfolge in den Mannschaftswettbewerben zeigen. Die Männer und Frauen stellen mit einer Ausnahme in jedem Jahr eine Bundesligamannschaft für die DMM. Sie belegen im Jahr 2005 die Plätze zwölf und elf im DLV! Die männlichen und weiblichen Jugendlichen liegen mit ihren DJMM-Mannschaften auf Landesebene meist in der Spitzengruppe, fünfmal sogar auf dem ersten Platz und die Seniorinnen und Senioren sind auf Landesebene mit Abstand führend! Neun Senioren-Teams der LG erreichen den Endkampf der besten sechs Mannschaften der Team-DM, die Seniorinnen der W40 gleich fünf Mal, 2003 wurden sie deutsche Vizemeister, die Männer M50 zweimal.

Zusammen mit im Schnitt um die 10 DSMM-Mannschaften der Schülerinnen und Schüler liegt die LG in der Gesamtpunktwertung DMM, DJMM, DAMM und DSMM auf Landesebene in neun von zehn Jahren einsam an der Spitze, immer mit haushohem Vorsprung! Im Jahr 2009 sammelt die LG mit 18 Mannschaften 120 157 Punkte, die zweitplatzierte LG Hannover 91 701 Punkte.

Das Logo der LGKV zum 50-jährigen Jubiläum © Privat

Die besondere Stärke der LG-Seniorenteams, die sich in der häufigen Teilnahme an der Team-DM widerspiegelt, liegt auch an starken Einzelkönnern. Sie gewinnen in diesem Jahrzehnt eine Unmenge an Einzeltiteln und Meisterschaften sowie Platzierungen auf Medaillenrängen auf allen Ebenen. Wenigstens die Titelträger ab der Deutschen Meisterschaft (DM) sollen jedoch genannt werden.

Birgit Schwers und Karin Dygas vierfache Deutsche Meisterinnen

Birgit Schwers wird viermal Deutsche Meisterin über 800 und 1500 m, Karin Dygas viermal im Gehen. Dieter Watzlawik wird 2005 (M70) und 2010 (M80) Titelträger im Diskuswurf. Sven Suhling (M35) wird 2005 Vizeweltmeister und ein Jahr später (M40) Deutscher Meister im Hammerwerfen und im Werfer-Fünfkampf. Marion Parchmann (W50) wird 2008 Deutsche Meisterin im Diskus (Winterwurf). Weitere Athletinnen haben ebenfalls Außergewöhnliches geleistet: Helke Schunk wird Weltmeisterin mit der deutschen 4x100 m-Staffel (W70), Cäcilia Apel-Kranz holt 2007 die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft über 100 km (!) und Silke Meier leistet Pionierarbeit in den für Frauen völlig neuen Disziplinen Stabhochsprung und Hammerwurf.