Leyens mit Trainingslager zufrieden

Vampires drei Tage in Tondern / Sieg und Niederlage

+ Noch sind es fünf Wochen bis zum Saisonstart für TVO-Coach Jörg Leyens. Foto: häg

Oyten – In gut fünf Wochen starten die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten mit einem Heimspiel gegen den TSV Wattenbek (15. September) in die neue Saison. Am vergangenen Wochenende war das Team von Jörg Leyens im Rahmen der Vorbereitung zu einem dreitägigen Trainingslager ins dänische Tondern gereist.