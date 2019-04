Leyens: „Die Tabelle hat mich nie wirklich interessiert“

Oyten – Interessanter Vergleich am Sonntag (15 Uhr) in der Pestalozzihalle, wo die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten die Bundesliga-Reserve von Bayer 04 Leverkusen zu Gast haben. Sollten die Spielerinnen vom Rhein die Begegnung deutlich dominieren, könnten sie als derzeit Tabellenfünfter den Vampires Platz drei streitig machen und einnehmen.

„Doch die Tabelle hat mich nie wirklich interessiert. Die ganze Saison nicht. Meine Mannschaft will jedes Spiel gewinnen. Ob es dann in der Tabelle am Ende rauf- oder bei einer eventuellen Niederlage nach unten geht, ist völlig egal. Hauptsache, wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, erinnert sich Oytens Trainer Jörg Leyens nur ungern an die Anfangsphase des Hinspiels, „in dem wir recht schnell deutlich hinten lagen.“ Doch nach einem 1:7 konnte der TVO schnell die Müdigkeit herausschütteln und am Ende noch klar mit 33:24 dominieren. Überragend damals Jana Kokot, die satte 15mal traf.

Was die Oytenerinnen am Sonntag erwartet – abwarten. Leyens: „Eine zweite Mannschaft ist ja oft eine Wundertüte. Du weißt erst am Spieltag, wer da eventuell aus der Ersten mit aufläuft. Doch letztlich ist auch das egal. Wir haben bisher eine starke Saison gespielt und wollen diese jetzt im Endspurt mit noch einigen Punkten und guten Leistungen langsam austrudeln lassen. Ja, wir haben insgesamt sehr viel erreicht, wollen und dürfen uns aber noch nicht auf den Lorbeeren ausruhen!“ vst