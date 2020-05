Leyens – einjähriger Ausflug in eine andere Handballwelt

Oyten - Von Björn Lakemann. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn hat Jörg Leyens schon einiges erlebt. Zuletzt zeichnete er im Kreis Verden 18 Monate für die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires verantwortlich. Danach zog es den Vertriebsleiter zum Herren-Oberligisten TuS Rotenburg, bei dem er sein Engagement aus beruflichen Verpflichtungen aber schon nach kurzer Zeit wieder beenden musste. Eine Station ist Jörg Leyens aber ganz besonders in Erinnerung geblieben. Denn in der Saison 1989/1990 zeichnete er für die Geschicke von Al Ahli Manama aus Bahrain verantwortlich.

Der Kontakt – er kam eher zufällig zustande. Über das Magazin Handballwoche hatten die Verantwortlichen des Wüstenstaats eine Anzeige geschaltet, da sie einen Trainer für einen Erstligisten suchen. Leyens fackelte nicht lange und direkt nach dem Erwerb seiner A-Lizenz verschickte er seine Bewerbung für den Posten. Mit Erfolg. Denn nach nur wenigen Tagen flatterte eine Anfrage aus dem Mittleren Osten ins Haus. „Ich vermute, dass ausschlaggebend für meine Verpflichtung eventuell die Tatsache gewesen ist, dass ich als einziger der in Frage kommenden Kandidaten meiner Bewerbung ein Foto beigefügt hatte“, mutmaßt der 61-Jährige mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Und tatsächlich kam es dann auch zu einer Einigung bezüglich des außergewöhnlichen Trainerjobs beim Hauptstadtklub, der als einziger in einer klimatisierten Halle trainierte und spielte, vor über 30 Jahren. Zu verdanken hatte Leyens den Kontakt Kai Wandschneider, der vor der Corona-Krise Übungsleiter des Bundesligisten HSG Wetzlar war, und seinerzeit in seiner aktiven Zeit gemeinsam mit Leyens in einer Mannschaft in der Nähe von Gummersbach gespielt hat.

Im Juli 1989 packte Weltenbummler Leyens mit Frau Christiane, die sich für dieses Abenteuer extra für sechs Wochen von ihrem Job beurlauben ließ, seine Siebensachen und machte sich auf den Weg nach Bahrain, das zwischen Saudi-Arabien und Katar liegt. Zu Beginn seines Engagements bei einem der Spitzenteams des Landes hatte der Handballverband Bahrains den neuen Trainer aufgefordert, seine Gehaltsvorstellungen in US-Dollar zu nennen. Letztlich wurde sich auf ein monatliches Salär von umgerechnet 5 000 DM pro Monat sowie der freien Nutzung eines Toyota Corolla geeinigt. „Wenn man Pech hatte, war der Verdienst aufgrund des Wechselkurses auch mal etwas weniger“, gab der 61-Jährige zu verstehen, dem das Auto locker ausreichte, um die 15 Minuten zur Trainingshalle zu schaffen. Sein Jahresvertrag lief vom Juli 1989 bis Juli 1990 und brachte ihm jede Menge Erfahrung über eine komplett andere Handballkultur. Das musste Jörg Leyens dann auch schnell lernen. Denn nachdem er seine Schützlinge zunächst sechsmal in der Woche – lediglich bis auf den Sabbat am Freitag war frei – zum Training bestellt hatte, musste er schnell zurückrudern. Für die Handballer aus Asien war das augenscheinlich zu viel, sodass die Einheiten auf deren drei pro Woche reduziert wurden. Der Erfolg konnte sich dennoch sehen lassen. Neben dem Pokalsieg wurde Leyens mit seinem Team auch Vizemeister. Das damalige Niveau verglich der Trainer mit dem der dritten Liga in Deutschland, wobei es doch ein ziemlich großes Leistungsgefälle gab. Nach einer Saison war Schluss, weil der deutsche Handballtrainer das Ende seines Engagements im Mai verkündet hatte. Als sich der Brinkumer dann aber doch ein weiteres Jahr in Bahrain vorstellen konnte, war es bereits zu spät. Dennoch erinnert sich Leyens gerne an diese ereignisreiche Episode im Wüstenstaat zurück: „Das ist schon eine andere Welt und war eine wahnsinnige Erfahrung für mich. Aktuell werde ich meine A-Lizenz verlängern und bin offen für neue Aufgaben. Wenn auch nicht gerade in Bahrain.“