TV-Oyten-Coach streicht Trainingstag nach 33:25 über Blomberg

Oyten - Von Kai Caspers. Schon während der Partie gegen die HSG Blomberg-Lippe II ließen die Spielerinnen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires ihren Emotionen freien Lauf. Kein Wunder. Schließlich hatte das Team von Jörg Leyens mit Ausnahme der ersten sechs Minuten auch alles im Griff. Daher war das ungefährdete 33:25 (16:11) dann auch nur die logische Konsequenz. Richtig laut wurde es dann jedoch erst nach dem Abpfiff. Und dafür lieferte TVO-Trainer Leyens eine einfache Erklärung: „Man muss den Mädels ja auch mal eine Freude machen. Daher habe ich ihnen für Montag trainingsfrei gegeben.“

Auch wenn es im Anschluss für Leyens kaum etwas zu bemängeln gab, haderte Oytens Trainer doch etwas mit dem Start: „Das hatten wir uns definitiv anders vorgestellt. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären meine Spielerinnen in eigener Halle zu Beginn nicht so fokussiert, wie in den Auswärtsspielen. Als wären sie mehr mit den Dingen beschäftigt, die auf der Tribüne laufen. Aber wir sind ja ruhig geblieben und haben das Spiel dann schnell in die richtige Richtung gelenkt. Dabei hat uns sicher auch unsere größere Erfahrung geholfen.“

Mussten die Vampires zunächst einen 3:5-Rückstand (6.) verkraften, sorgten sie im Anschluss mit einem 6:0-Lauf frühzeitig für klare Verhältnisse. Das war in erster Linie ein Verdienst der starken Oytener Rückraumreihe mit Denise Engelke und Jana Kokot. „Wir wussten, dass die Blomberger Deckung anfällig ist. Das war dann auch deutlich zu sehen“, hatte Leyens ein dickes Lob für die zwölffache Torschützin Kokot parat.

Eigentlich eher am Kreis zu Hause, war „JK“ zu keiner Phase der Partie zu stoppen. Mit der ihr eigenen Urgewalt erzielte sie Tor um Tor und hatte maßgeblichen Anteil am deutlichen 16:11 zur Pause. Aber auch Lisa Bormann-Rajes spielte gegen ihren Ex-Verein groß auf und leistete sich bei ihren acht Treffern fast keinen Fehlwurf.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die Gastgeberinnen erst gar keine Hoffnungen der Gäste auf eine mögliche Wende aufkommen, sondern setzten sich auf 26:17 (43.) ab. In der Folge verschaffte Leyens allen Spielerinnen die nötige Praxis, ohne das sich etwas an der Dominanz seiner Mannschaft änderte. Das lag auch an Torhüterin Bryana Newbern, die binnen drei Minuten gleich drei Siebenmeter der Gäste entschärfte.

„Bry, aber auch Romina Kahler haben einen guten Job gemacht. Daher ist es gut zu wissen, dass wir über so ein Duo verfügen“, lobte Leyens seine Torhüterinnen. Doch trotz des deutlichen Sieges wollte er nicht in Euphorie verfallen: „Das war zwar Balsam für die Seele. Aber so einen Gegner müssen wir dann auch schlagen!“

TV Oyten Vampires: Kahler, Newbern - Wiebke Meyer (2), Goldschmidt, Engelke (5), Bertram, Bormann-Rajes (8), Johannesmann, Franke, Otten, Kokot (12/1), Schulz (2), Anna-Lena Meyer (1), Lange (3).