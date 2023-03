Verdens Levin Felsch trifft doppelt beim 3:2-Erfolg in Sottrum

Von: Kai Caspers

Torschütze: Verdens Bastian Deke. © vde

Großer Jubel beim FC Verden 04 II: Nach einer turbulenten Schlussphase entführte der Fußball-Bezirksligist nach einem 0:2-Rückstand beim 3:2-Erfolg noch alle drei Punkte aus Sottrum.

Verden – Was für eine irre Schlussphase! Drei Minuten vor dem Ende hatte es beim 0:2-Rückstand noch nach einer Niederlage für Fußball-Bezirksligist FC Verden 04 II ausgesehen. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse und in der Nachspielzeit sicherte Levin Felsch dem Team von Jan Twietmeyer doch noch einen kaum für möglich gehaltenen 3:2 (0:1)-Erfolg beim TV Sottrum.

„Das habe ich auch noch nicht so oft erlebt“, atmete Twietmeyer dann auch erst mal kräftig durch. „Das war kein gutes Spiel. Die Tore sind alle nach Standards gefallen. Aus dem Spiel hatten beide Teams nahezu keine nennenswerten Chancen. Aber egal. Für uns zählen die drei Punkte, denn dadurch haben wir den Abstand nach unten gewahrt.“ In der ersten Halbzeit wurden die Verdener kalt erwischt. Bereits in der vierten Minute hieß es nach einem unglücklichen Eigentor von Hauke Kruse 0:1. Als die Sottrumer durch Leon Krause in der zweiten Hälfte auf 2:0 (59.) erhöhten, schien die Vorentscheidung gefallen. In der 87. Minute verkürzte Bastian Deke jedoch auf 1:2, ehe Levin Felsch nur zwei Minuten später zum 2:2 ausglich. „Danach hatten wir dann richtig Dusel. Obwohl ich von außen eigentlich zur Ruhe gemahnt hatte, wollten meine Spieler mehr. Nach einem Fehlpass tauchte dann ein Sottrumer frei vor unserem Tor auf. Aber Thorben Bruns verhinderte mit dem Kopf den Gegentreffer. Da haben wir richtig Glück gehabt“, lobte Verdens Trainer seinen Keeper. Aber es kam noch besser für die Gäste. Nach einem Freistoß war Levin Felsch in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem Kopf zur Stelle und sicherte seinem Team mit seinem zweiten Treffer den kaum noch für möglich gehaltenen 3:2-Auswärtssieg. kc