Letztes Heimspiel für Badens Regionalliga-Volleyballer

Von: Frank von Staden

Teilen

Badens Balint Bencsik, David Weiß und Max Kernebeck (vorn, v.l.) wollen sich am Sonntag mit einem Sieg von ihrem Publikum verabschieden. © von Staden

Ein letztes Mal in dieser Saison stellen sich am Sonntag (16 Uhr) die Regionalliga-Volleyballer des TV Baden ihrem treuen Publikum in der Lahofhalle vor, ehe danach zwei Auswärtsspiele den Schlusspunkt hinter einer doch aufregenden Saison setzen werden. Zu Gast ist die SG STV/MTV Salzgitter, die den Badenern im Hinspiel noch eine 1:3-Niederlage mit auf die Heimreise gaben.

Baden – „Damals hatten wir große Probleme bei der Annahme“, erinnert sich da Coach Peter-Michael Sagajewski, der das nicht unbedingt nur an der geringen Deckenhöhe in Salzgitter festmachen will. Personell kann der Übungsleiter erneut aus dem Vollen schöpfen, auch wenn sich einige Akteure derzeit etwas verschnupft zeigen und Nick Sörensen erneut aus beruflichen Gründen passen muss. „Wenn es wider Erwarten eng werden sollte, könnten wir auch auf unsere Reserve zurückgreifen, die so langsam in der Oberliga angekommen ist. Aber geplant ist das nicht“, so der Coach, der auch dem Regionalliga-Team ein ordentliches Zeugnis ausstellt. „Der Neuaufbau ist uns eigentlich gut gelungen, wenn man bedenkt, dass sich das Team ja nicht aus vielen ehemaligen Zweitliga-Spielern, sondern hauptsächlich doch aus Oberliga-Spielern zusammensetzt!“