Letzter Auftritt für Fischerhuder Fußballerinnen

Von: Frank von Staden

Fehlt: Katharina Aumann. © Privat

Am Sonntag müssen Fischerhudes Bezirksliga-Fußballerinnen noch einmal ran, dann geht es in die wohlverdiente Winterpause bis zum kommenden März. Zu Gast haben die Wümme-Kickerinnen bereits um 10.30 Uhr die SG Nartum/Horstedt, die derzeit auf einem Abstiegsplatz rangiert.

Fischerhude – „Ich hoffe, unsere Mädels kommen mit der frühen Anstoßzeit klar, denn wir wollen uns nach zwei Niederlagen in Folge nun unbedingt mit einem Sieg in die Pause verabschieden. Wir sind sicherlich der leichte Favorit in diesem Match. Und diese Rolle werden wir auch annehmen“, so Fischerhudes Coach Jörg Evers, der weiterhin auf Jule Laucke, Chiara Kommnick als auch die schwerer verletzte Katharina Aumann verzichten muss. Die anderen angeschlagenen Spielerinnen aus dem Jeddingen-Spiel dürften wieder fit sein.