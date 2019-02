SC Achim-Baden bleibt Squash-Oberligist

Baden - Nun sind auch die letzten Zweifel beseitigt. Am vorletzten Spieltag behauptete sich Squash-Oberligist SC Achim-Baden in Neustadt mit 3:1 über Boastars SC Osnabrück und kann damit schon jetzt in aller Ruhe mit den Planungen für die kommende Saison beginnen. In der zweiten Partie mussten sich die Badener indes 1:3 gegen den SC Oldenburg geschlagen geben. Allerdings musste sich der neue Tabellenführer schon mächtig strecken, ehe der Erfolg perfekt war.

„Jetzt können wir den abschließenden Spieltag in eigener Anlage ganz gemütlich ausklingen lassen. Daher bin auch extrem zufrieden, dass die Saison so gut gelaufen ist. Schließlich hatten wir wieder einmal mit großen personellen Sorgen zu kämpfen“, erklärte Badens Mannschaftsführer Tim Jäger. Das galt auch für die Duelle in Neustadt. Denn auf Seiten des SC fehlte nicht nur Katharina Hinrichs, sondern auch Florian Schiffczyk war nur bedingt einsetzbar. „Wir haben Florian trotzdem gegen Osnabrück aufgestellt, da somit niemand aufrücken musste. Und das hat sich dann ja auch ausgezahlt“, begründete Jäger den Einsatz seines Spitzenspielers. In der Partie erwischten die Badener einen optimalen Start. Denn nachdem Ulf Mettchen in drei Sätzen gegen Klute gewonnen hatte, bewies Steffen Rohde Nervenstärke. Musst er gegen Meyerrose die ersten beiden Durchgänge knapp mit 10:12, 9:11 abgeben, wusste er sich in der Folge deutlich zu steigern. „Das war richtig gut. Denn Steffens Gegner war alles andere als einfach zu spielen. Aber er hat zum Glück die Ruhe bewahrt und ist dafür am Ende belohnt worden“, lobte Jäger den Youngster. Badens Kapitän machte im Anschluss durch ein 3:1 über Stefan Maus den vorzeitigen Gesamtsieg und damit endgültigen Klassenerhalt perfekt. Somit fiel die abschließende Niederlage von Schiffczyk nicht mehr ins Gewicht.

Im Anschluss ging es gegen den SC Oldenburg, der mit Bassum und Jeverland noch um die Meisterschaft kämpft. Dabei musste sich Lars Gerken zum Auftakt in drei klaren Sätzen gegen Knuth geschlagen geben. Da wäre laut Jäger aber auch etwas mehr drin gewesen. „In gewissen Situationen fehlt es Lars einfach noch an der nötigen Erfahrung. Aber das kommt schon noch. Da bin ich mir sicher.“ Da auch Steffen Rohde 0:3 unterlag, standen Mettchen und Jäger mächtig unter Druck, wenn zumindest ein Punkt noch gerettet werden sollte. Und beide gaben noch einmal richtig Vollgas. Dabei brachte Mettchen Florian Folkerts beim 11:13 im fünften Satz an den Rand seiner ersten Niederlage. Jäger hingegen drehte gegen Florian Folkerts ein 0:2 und behauptete sich noch mit 11:8 im fünften Satz.

