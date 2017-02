Leprich-Team kratzt am ersten Punkt

Embsen - Während der TSV Morsum in der Handball-Landesklasse beim Aufstiegsaspiranten in Woltmershausen gehörig unter die Räder kam, schnupperte der TSV Embsen beim 26:27 gegen den TSV Otterndorf lange Zeit am ersten Punktgewinn.

TSV Embsen - TSV Otterndorf 26:27 (14:13). „So dicht waren wir lange nicht an den ersten Saisonpunkten“, ärgerte sich Embsens Spielertrainer Reinhard Leprich über den Spielverlauf. Schließlich hatte seine Mannschaft noch 17:14 (37.) geführt, ehe sie sich eine sechsminütige Auszeit nahm – 17:19.

Angeführt vom achtfachen Torschützen Fabian Schröder fanden die Gastgeber jedoch zurück ins Spiel und legten ein 25:24 (56.) vor. In Unterzahl dann der erneute Rückstand, ehe Schröder noch einmal ausglich. In der letzten Szene wurde Lars Dietrich beim 26:27 regelwidrig gestoppt. Einzig der Pfiff der beiden Unparteiischen blieb aus und der Gästesieg war perfekt.

TSV Morsum - TS Woltmershausen 25:41 (14:22). „Woltmershausen war einfach zu gut und uns in allen Belangen überlegen“, musste Morsums Trainer Marco Volmert neidlos anerkennen, dass die Gäste schon eine andere Qualität auf das Parkett bringen. Beim Gastgeber zeigte einzig Aushilfe Daniel Meyer eine ansprechende Leistung. Doch auch der Schlaks aus der zweiten Reihe sah sich schon zur Pause einem uneinholbaren Rückstand gegenüber. Daher war die Messe, obwohl das Volmert-Team bis zum 9:9 mitgehalten hatte, auch frühzeitig gelesen. „Danach ist der Faden aber komplett gerissen und das Schicksal nahm seinen Lauf“, verdeutlichte Volmert.

bjl