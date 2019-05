Leon Henke – der Held tut es schon wieder

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Die Fanschar skandierte: „Wir woll’n den Torwart seh’n, wir woll’n den Torwart seh’n!“ Und der Torwart tat ihnen den Gefallen, rannte mit dem Pott in der Hand auf die Tartanbahn des Verdener Stadions und ließ sich feiern. Leon Henke war der Held des Mai-Feiertages, sicherte dem TSV Bassen II im Elfmeterschießen mit zwei Paraden das 5:4 und t den Triumph im Kreispokalfinale über den TSV Dörverden.

„Das ist natürlich ein geiles Gefühl“, sprudelte es aus Henke heraus. Aber der Keeper gab ganz bescheiden einen Großteil des Lobs an seine Kollegen weiter: „Die Mannschaft hat eine geschlossen starke Leistung gezeigt. Wir haben verdient gewonnen.“ Der Aufstiegs-Aspirant aus der 1. Kreisklasse hatte nach ausgeglichener erster Halbzeit die zweiten 45 Minuten klar beherrscht und sich mit dem Pott überaus verdient belohnt. Coach Marius Wagener zeigte sich stolz auf seine Grün-Roten: „Das Team hat nach der Pause wirklich kollektiv stark gespielt, eine überragende Leistung. Und über unseren Keeper muss ich ja nichts mehr sagen.“ Henke hatte bereits im Halbfinale gegen den FC Verden 04 II mit sogar vier gehaltenen Elfmetern den Erfolg gesichert – im Endspiel tat er es schon wieder.

Enttäuscht zeigte sich natürlich Nils Pohlner, der sich mit seinen Dörverdenern wenigstens über die Qualifikation für den Bezirkspokal trösten darf: „Es war kein guter Tag. Wir sind zu nervös gewesen und nicht ins Spiel gekommen. Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen, offensichtlich war der Druck aber zu groß. Bassen hat sich den Sieg total verdient.“

Der Kreisligist geriet in der 21. Minute 0:1 in Rückstand, als Kevin Segelken einen weiten Ball aufnahm und per Heber über Keeper Bennet Rosilius hinweg einnetzte. Bastian Deke glich dann zum 1:1 (33.) aus, als er rechts Julian Lange und Yannick Hansen stehen ließ und flach ins lange Eck vollendete. Das Remis für die Grün-Weißen rettete Rosilius in die Pause, weil er einen Nachschuss von Yasar Gerken klasse abwehrte. Hälfte zwei dominierte Bassens Reserve eindeutig, Benedikt Schulz mit einem Fast-Eigentor (73.), Julian Lange per Freistoß (76.) und Volker Henke (78.) hätten schon für den Sieg sorgen können.

Im Elfmeterschießen hielt dann Leon Henke gegen Tim Neumann und Bjarne Halbfas, war gegen Nils Deke, Bastian Deke und Schulz machtlos. Bei Bassen II scheiterte zwar Gerken an Rosilius, aber Volker Henke, Hansen, Robin Wessel und Lange trafen.