Leon Bauchmüllers Triumph perfekt

Bendingbostel – Zum Abschluss die erhoffte Krönung: Leon Bauchmüller aus Bendingbostel ergatterte sich beim Finale des ADAC Kart Masters in Wackersdorf endgültig den Sieg in der Rookie-Wertung. Auf dem 1197 Meter langen Kurs des Prokart Raceland, der 156 Fahrerinnen und Fahrer anzog, sollten die Titelentscheidungen fallen. Knappe und äußerst spannende Rennen bekamen die Zuschauer zu sehen.

Für Leon Bauchmüller ging in der ADAC Kart Academy um den Triumph in der Rookie-Wertung. Diese hatte er vor dem Finalrennen bereits angeführt. Seit Saisonbeginn war der Zwölfjährige bester Rookie und verteidigte diese Position das ganze Jahr über.

Der Bendingbosteler mischte im Zeittraining bereits als Zweiter vorne mit. Im ersten Lauf absolvierte er dann ein nervenaufreibendes Rennen, bei dem er am Ende allerdings nur Sechster wurde. Ein Ergebnis, das ihm noch so gar nicht gefiel. Aber der zweite Tag hielt für Leon noch wesentlich mehr bereit.

So gelang es Bauchmüller, diesen Fauxpas wieder gut zu machen. Das zweite Finalrennen beendete er sogleich auf Platz zwei. Im dritten Rennen war er schon kurz nach dem dem Start Zweiter. Gekonnt manövrierte er sich am Führenden vorbei und löste sich von seinen Verfolgern. Den Zieleinlauf passierte er als Erster und fuhr somit zum Abschluss der Saison zugleich seinen ersten Tagessieg in der ADAC Kart Academy ein. Am Abend gab es dann erneut einen Grund zur Freude, denn Leon wurde Vizemeister in der Gesamtwertung der ADAC Kart Academy und bester Rookie der Saison.

„Ein toller Abschluss für meine erste Saison in der ADAC Kart Academy, besser hätte es nicht laufen können. Ein großer Dank gilt dabei auch dem ADAC Weser-Ems e. V. und dem RS Schumacher Racing Team für die tolle Unterstützung“, freut sich der Pilot. Ein Abschluss, der sich sehen lassen kann.

Jetzt geht es für Leon Bauchmüller erst einmal in die Winterpause, bevor er dann in der nächsten Saison bei den OK Junioren antritt. Dort will er die gewonnenen Erfahrungen aus seinem Jahr in der ADAC Kart Academy nutzen.