Leon Bauchmüller verpasst Podium nur ganz knapp

In Oschersleben gut unterwegs – aber Leon Bauchmüller verpasste als Achter und Vierter das Podium. © privat

Aufregende Tage für Leon Bauchmüller im Tourenwagen Junior Cup: Der Pilot aus Bendingbostel überschlug sich in Oschersleben im freien Training, holte zweimal Rang drei in der Qualifikation – nur der ersehnte Sprung aufs Podium gelang in den Rennen als Achter und Vierter nicht.

Bendingbostel - Auf der 3,696 Kilometer langen Strecke in der Magdeburger Börde begann die zweite Saisonhälfte, die Bedingungen waren teils nicht einfach. Sonne und Regen wechselten sich ab und machten die Wahl der Reifen zwischenzeitlich zur Lotterie.

Überschlag im freien Training heil überstanden

Rookie Leon Bauchmüller erlebte zunächst direkt eine Schrecksekunde. Im freien Training überschlug sich der Niedersachse mit seinem VW up! GTI: „Das war natürlich nicht ideal. Mir ist zum Glück nichts passiert, das Auto war aber stark mitgenommen.“

Das Team um Konrad Motorsport zeigte in der Nacht eine starke Leistung, baute den Tourenwagen wieder komplett auf – und Leon stand mit fast neuem Auto wieder am Start. Im letzten freien Training wurden dann nochmals Anpassungen für das Qualifying gemacht.

Nach Rang acht im ersten Rennen enttäuscht

Mit Startplatz drei für das erste Rennen fuhr der 16-Jährige eine gute Ausgangslage heraus. Auf nasser Strecke verteidigte er auch im Rennverlauf seinen Top-Drei-Rang. Doch kurz vor dem Ende wurde es noch mal turbulent. Leon verlor einen Platz und kam wenig später nach einer Kollision ins Aus. Am Ende war er nur Achter und sichtlich enttäuscht: „Das erste Podium war zum Greifen nah. Sowas darf nicht passieren, daraus habe ich gelernt.“

Am Abschlusstag war der Förderpilot des ADAC Weser-Ems e.V. wieder Dritter nach dem Zeittraining. Das Rennen startete diesmal auf trockener Strecke, der Bendingbostler mischte erneut auf den Podesträngen mit. Einsetzender Regen zwang die Rennleitung aber zu einer Unterbrechung, alle montierten profilierte Rennreifen.

Leon Bauchmüller trotz Platz vier zufrieden

Für Leon Bauchmüller blieb es erneut nicht bei Platz drei, in der letzten Runde zog ein Verfolger noch vorbei: „Position vier ist sicherlich ein gutes Ergebnis. Mein Ziel war es aber, auf dem Podium zu stehen. Das war in beiden Rennen zum Greifen nah. Trotzdem können wir zufrieden sein, ich habe mich weiterentwickelt und gehörte immer zu den Besten. Ein großer Dank an mein Team, ohne dessen Einsatz hätte ich gar nicht starten können.“