Lennart Schröders Doppelpack reicht Riede nicht zum Sieg – 2:4

Riede – Viel zu meckern gab es für Marc Wurthmann trotz der 2:4 (1:3)-Niederlage gegen den Heeslinger SC II zum Saisonauftakt nicht. „Kämpferisch kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Auch spielerisch hat das gut ausgesehen. Lediglich an der Chancenverwertung gilt es zu arbeiten. Und auch die individuellen Fehler müssen wir abstellen“, bilanzierte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Riede.

Dabei hätte die Partie besser kaum beginnen können. Nach gerade einmal acht Minuten erkämpfte sich Lennart Schröder den Ball am Heeslinger Strafraum und erzielte mit einem gefühlvollen Chipball das 1:0. Im Anschluss hätte der MTV sogar erhöhen können, wusste die sich bietenden Chancen aber nicht zu nutzen. Das sollte sich rächen, denn die Gäste glichen durch Keno Enghard (23.) zunächst zum 1:1 aus, ehe erneut Enghard zum 1:2 (34.) traf. Kurz vor der Pause dann sogar das 1:3 (43.) durch Jannick Jagels. „Da haben wir aber tatkräftig mitgeholfen“, sprach Wurthmann von einem dicken Patzer in seiner Hintermannschaft.

Auch der Auftakt in die zweite Hälfte gehörte dem MTV. Und als der stark aufspielende Schröder mit seinem zweiten Treffer auf 2:3 (67.) verkürzte, war es ein Spiel auf des Messers Schneide. Wurthmann: „Da lag der Ausgleich mehrfach in der Luft. Leider haben wir ihn jedoch nicht gemacht und spätestens nach dem 2:4 war die Luft dann raus. Schade, denn ein Punkt wäre verdient gewesen.“ So aber machte Christo Stergioulas für die Gäste nach einer tollen Kombination mit dem 2:4 (76.) endgültig alles klar. kc