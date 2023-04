TSV Etelsen macht das Rennen um Lennart Schröder

Von: Frank von Staden

Riedes Lennart Schröder, hier gegen Worpswedes Keeper Stephen Osei, wird den nächsten Schritt in seiner Fußballlaufbahn machen und sich dem TSV Etelsen anschließen. © vst

Riedes Bezirksliga-Stürmer Lennart Schröder wechselt zur neuen Saison zum TSV Etelsen. Dabei machte der Verein am Dienstag aber deutlich, dass der 22-Jährige beileibe kein 1:1-Ersatz für den scheidenden Bastian Reiners sein soll - und auch nicht sein kann.

Etelsen – Der Kontakt zum Fußball-Landesligisten TSV Etelsen bestand schon länger. Seit der hochtalentierte Stürmer Lennart Schröder in der U19 des JFV Verden/Brunsbrock auf sich aufmerksam machte, streckten die Etelser ihre Fühler nach dem Thedinghäuser aus. Damals gab Schröder beim Wechsel in den Herrenbereich noch dem MTV Riede den Vorzug, nun aber zieht es den 22-Jährigen weiter, gab er dem Werben von Etelsens sportlichen Leiter André Koopmann nach und wird ab der kommenden Saison das blau-weiße Trikot am Schlosspark überstreifen.

„Natürlich hat es mir geschmeichelt, wie hartnäckig die Etelser waren. Denn auch, als ich mir den zweiten Kreuzbandriss zugezogen hatte, gab es stets telefonischen Kontakt seitens Koopi, der so quasi immer am Ball geblieben ist. Letztlich, denke ich, ist es die richtige Entscheidung, um auch den nächsten Schritt zu machen“, so Schröder, der im 2. Semester „Angewandte Pflanzenbiologie“ an der Hochschule in Osnabrück studiert.

Aufgrund dieses Studiums hieß seine erste Herrenstation dann auch MTV Riede, denn ein regelmäßiges Training war bisher kaum möglich. „Jetzt aber kann ich die gesamte Vorbereitung ab Juli in Etelsen mitmachen, denn da sind ja noch Semesterferien. Und auch danach kann ich viele Kurse so legen, dass ich in der Woche am Start sein kann“, klärt da Schröder auf, der später in den elterlichen Gartenbau-Betrieb einsteigen will.

Dass der Offensivspieler, der sich selbst „im zentralen Angriff oder auch etwas dahinter“ sieht, quasi 1:1 den im Sommer zum Ligakonkurrenten FC Verden 04 wechselnden Etelser Routinier Bastian Reiners ersetzen kann, glaubt André Koopmann dann nicht. „Deswegen haben wir ihn auch gar nicht geholt. Ein Bastian Reiners ist nicht mal eben durch einen – wenn auch sehr talentierten – Jungspieler zu ersetzen. Es wäre vermessen, wenn wir das von Lennart erwarten würden. Dafür sind Bastis Fußstapfen einfach noch zu groß!“

Doch irgendwann erhoffen sich die Schlossparkkicker natürlich schon, dass der großgewachsene Schröder den „reinerschen Weg“ einschlagen könnte. Koopmann: „Fakt ist aber auch, dass sich unser Spielsystem nach Bastis Ausscheiden ein wenig verändern soll. Denn mit den jetzt langsam wiederkehrenden Pascal Döpke und auch Hauke Worthmann haben wir ja noch zwei weitere, schnelle Angriffsspieler in unserem Team, die absolutes Startelf-Potenzial haben!“