JSG Bierden/Uphusen: Lennard Labude hält die Bude sauber - 1:0

Die B-Junioren (U 16) der JSG Bierden/Uphusen grüßen nach dem 1:0-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer FSV Fortuna Celle von der Tabellenspitze in der Bezirksliga.

Bierden – In einem von Beginn an sehr körperlich geführten Spiel und einem zehnminütigen Abtasten, gelang den Gastgebern mit der ersten nennenswerten Aktion in der 14. Minute die Führung. Nach Vorarbeit von Fynn Kappmeyer schob Jannes Böhlcke sehenswert am gegnerischen Schlussmann vorbei zum 1:0 ein. Daraufhin entwickelte sich das bereits erwartete Spiel. „Die Gäste bestimmten weitestgehend das Geschehen und die Chancen des Gegners häuften sich, konnten aber von unserer starken Verteidigung um Pepe Groth abgewehrt werden“, sah Co-Trainer Fabian Budelmann in der Defensive den Schlüssel zum Erfolg.

Coach Fabian Budelmann zufrieden

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Die Celler hatten mehr Spielanteile in der jetzt immer körperlicher werdenden Partie. Zum Turm in der Schlacht avancierte fortan Keeper Lennard Labude und hielt mit überragenden Paraden seine Elf im Spiel. Den Hausherren gelang es nur selten, für Entlastung zu sorgen, doch am Ende hielt das Abwehrbollwerk die Null. „Wir hatten schon etwas Spielglück, aber durch enormen Einsatz, Teamwork und Leidenschaft sowie gnadenloser Effektivität konnten wir den Sieg einfahren“, resümierte Budelmann nach Spielende zufrieden. dre