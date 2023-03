Schwimmen: TSV Achim holt zweimal DM-Gold - SGS zwei Vizetitel

Zwei Titel für die Schwimmer des TSV Achim sowie drei Medaillen für die SGS Verden/Dörverden: Beide Vereine kehrten erfolgreich von den Deutschen Meisterschaften der Masters aus Halle an der Saale zurück.

Achim/Dörverden – Vom TSV Achim starteten Lena-Karolin Wiese (AK 30) und Nicholas Tilosen (AK 25) jeweils über 200m Brust. Lena Wiese überzeugte mit Saisonbestzeit, Nicholas Tilosen sogar in persönlicher Bestzeit, beide wurden damit Deutsche Meister.

Christopher Streek (AK 30) von der SGS Verden/Dörverden sicherte sich Silber über 800m Freistil in 10:19,10 Minuten und über 200m Rücken in 2:31,44 Minuten mit neuem Vereinsrekord. Über 200m Brust in 2:44,18 Minuten holte er Bronze.

Einen neuen Vereinsrekord schwamm Streek über 400m Lagen in 5:15,65 Minuten und kam auf Platz vier. Seine Schwester Christiane Streek (AK 35) belegte über 200m Rücken in 3:01,54 Minuten den vierten Platz und schwamm über 200m Brust in neuer Bestzeit mit 3:24,20 Minuten auf Rang fünf.