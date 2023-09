Leichtathletik: Dagmar Suhling erneut eine Klasse für sich

Die LGKV-Seniorinnen Manuela Jaschinski, Claudia Weyde, Dagmar Suhling, Brigitte Heidrich und Birgit Schwers zeichneten für mehrere Titel verantwortlich. © Verein

Zwölf Landes- und elf Norddeutsche Meistertitel feierten die zehn LGKV-Senioren und Seniorinnen bei der Meisterschaft der Norddeutschen Verbände und der Landesmeisterschaft Niedersachsen/Bremen in Zeven. Werferin Dagmar Suhling (W50/Baden) war mit Kugel, Diskus, Speer und der 4 x 100 m Staffel mit je vier Norddeutschen und Landesmeisterschaften erneut die erfolgreichste Teilnehmerin.

Verden – Sie sicherte sich zunächst die beiden Titel der W50-Seniorinnen mit der 3 kg schweren Kugel, die sie auf 11,16 m beförderte. Als dritte der Norddeutschen und zweite der Landesmeisterschaft kam Claudia Weyde (Verden) auf 10,90 m. Auch mit dem Diskus, den Suhling auf 28,33 m warf, war sie nicht zu schlagen, mit 24,12 m wurde Weyde hier achte der Norddeutschen und sechste der Landesmeisterschaft. Mit der Jahresbestweite von 39,08 m war Suhling am zweiten Meisterschaftstag auch mit dem Speer nicht zu schlagen, und schließlich gab es den vierten doppelten Meistertitel mit der 4 x 100 m Staffel der W50, obwohl Startläuferin Manuela Jaschinski nach einem Sturz einige Zeit verlor. Das machten Dagmar Suhling, Claudia Weyde und Birgit Schwers problemlos wieder gut.

Drei Doppeltitel gingen an W60-Sprinterin Brigitte Heidrich (Verden). Sie war am ersten Tag über 200 m mit starken 30,70 Sekunden erfolgreich und am zweiten Tag über 100 m in 14,86 Sekunden ebenso unschlagbar wie über 400 m mit flotten 69,50 Sekunden. Über diese Distanz wurde sie im August schon Deutsche Seniorenmeisterin. Über 100 m gingen Platz drei der Nord- und zwei der Landesmeisterschaft mit 17,18 Sekunden an Ute Jordan (Oyten). Ihre beiden Meisterurkunden holte sie sich beim Weitsprung mit 3,55 m. Und tags zuvor war sie über 200 m mit 35,43 Sekunden vierte der Nord- und dritte der Landesmeisterschaft geworden.

Mit beiden Meistertiteln konnte sich Manuela Jaschinski nach 3:26,85 Minuten über 800 m der W55 schmücken. Am zweiten Tag fügte sie dem noch über 400 m mit 87,61 Sekunden dritte Plätze der beiden Meisterschaftswertungen hinzu. Birgit Schwers holte sich ihre beiden Meistertitel am zweiten Tag beim Speerwurf der W60. Sie gewann mit 24,14 m. Tags zuvor war sie mit Kugel (9,25 m) und Diskus (Jahresbestweite 26,74 m) jeweils auf Platz zwei gekommen.

Bendingbostels Langstreckler Uwe Cordes sicherte sich zunächst die Landesmeisterschaft über 800 m der M55 mit Jahresbestzeit von 2:22,57 Minuten. Das war Rang drei der Nordmeisterschaft und erkämpfte sich am zweiten Tag über 1500 m mit 4:54,69 Minuten den Doppeltitel. Sven Suhling, ebenfalls M55, trat nur zum Diskuswurf an. Mit 36,35 m kam er auf Platz zwei beider Meisterschaften. Auch Klaus-Dieter Nolte (beide Verden) gehört der M55 an. Er versuchte sich trotz Beschwerden im Wurfarm beim Speerwurf und kam mit 35,74 m auf Rang fünf der Norddeutschen und drei der Landesmeisterschaft. Vierter der Nord- und zweiter der Landesmeisterschaft über 200 m in 29,64 Sekunden wurde M60-Sprinter Udo Müller (Verden), und am zweiten Tag mit Jahresbestzeit von 69,37 Sekunden über 400 m vierter und dritter der beiden Meisterschaftswertungen.