Legostaev der entscheidene Baustein im Hit

Uesen - Mit einem knappen aber keineswegs unverdienten 2:1 (0:1) gewann der SV Hönisch das Kreisliga-Spitzenspiel beim TSV Uesen, derdamit ihre zweite Niederlage in Folge einstecken müssen.

Dabei begann es nicht schlecht für die Gastgeber. Mirko Duhn wurde bei einem Konter genau in die Schnittstelle zwischen den beiden Hönischer Innenverteidiger Jan Hammer und Niklas Wigger geschickt und versenkte das Leder mit einem sehenswerten Lupfer über Hönischs Keeper Fabian Borchers (15.). Dies war allerdings der einzige Torschuss der Ueser, die Glück hatten, dass ein Freistoß von Lennart Grose nur an den Querbalken klatschte (37.).

In der zweiten Hälfte wurde der Druck der Gäste noch größer. Die beste Chance hatte Wladislaw Legostaev, der mit seinem Schuss allerdings nur den Pfosten traf (62.). Zehn Minuten später machte es Legostaev vom Elfmeterpunkt besser und erzielte den Ausgleich (73.). Zuvor wurde Hannes Hammer im Strafraum gefoult und der souveräne Schiedsrichter Willi Lehmann zeigte völlig zurecht auf den Punkt. Die Hönischer wollten nun unbedingt den Sieg und wurden für ihr hohes Engagement belohnt. Eine Grose-Flanke konnte Uesens Keeper Nils Kutsch nur minimal ablenken und Moritz Ackermann beförderte den Abpraller in die Maschen (80.). In der Schlussphase hatte Uesen nicht mehr viel entgegenzusetzen und die Hönischer waren näher am 3:1 als Uesen am Ausgleich. Letztlich endete die Partie aber mit diesem knappen 2:1, wodurch der SVH den dritten Tabellenpplatz festigt.

„Wir waren die aktivere Mannschaft und haben den Sieg erzwungen. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft, die das heute echt klasse gemacht hat“, jubelte Hönischs Trainer Ricardo Seidel, der an seiner Mannschaft lediglich den Chancenwucher kritisierte: „Wir hatten einmal mehr Chancen für fünf Tore. Da müssen wir einfach noch viel zielstrebiger werden, aber dieses Problem haben wir ja schon seit längerem“, so Seidel.

TSV Uesen: Kutsch - Becker, Schröder, Duhn, Aucamp, Siegler (82. Janssen), Bebensee (70. Cordes), Kohler, Walbrodt (75. Schumacher), Wesseler.

SV Hönisch: Borchers - Brümmer, Wigger, J. Hammer, Grose, Schmitt (75. Rolf), Blome (90. Hahl), Ackermann, Hellwinkel, H. Hammer (83. Schwetschenau), Legostaev. J bd