SVV Hülsen: Legende Maik Alpert coacht die Zweite

Von: Ulf Horst von der Eltz

Das künftige Team um Vorwärts-Legende und neuem Chefcoach Maik Alpert (2.v.l.) beim SVV Hülsen II: Torwarttrainer Andy Atzor (l.), Assistent Sören Bahrs (2.v.r.) sowie Betreuer Markus Roth. © Privat

Er hat den Status einer Legende beim SVV Hülsen: Maik Alpert kehrt auf den Trainerstuhl zurück und hat in der nächsten Saison die zweite Mannschaft unter seinen Fittichen. Es wird kein Larifari-Job, der 54-Jährige zieht die Zügel an – das fordern er und sein Trainerteam auch von der jungen Truppe.

Hülsen – Er hat wochenlang überlegt. Er hat sogar schon abgesagt. Und nun macht er es doch: Maik Alpert wird nächste Saison wieder Coach beim SVV Hülsen! Aber der 54-Jährige übernimmt nicht die Bezirksliga-Truppe – er führt das Trainer-Team der zweiten Mannschaft an. Die Vorwärts-Legende im Unterhaus des NFV-Kreises Verden, denn der Abstieg aus der Kreisliga ist sportlich nicht mehr zu verhindern.

„Letztlich hatte ich keine große Wahl. Heike Bahrs stand bei mit vor der Tür und sagte, dass es nicht anders geht. Wir kennen uns seit der Grundschule, da bin ich dann doch weich geworden“, erzählt der Logistik-Einkäufer einer großen Verdener Firma auf Nachfrage dieser Zeitung vom Gespräch mit der Frau, die 30 Jahre im Vorstand tätig war und sich auch heute noch um fast alles kümmert.

Da der Fußballer und Sportler des Jahres 1999 im Landkreis Verden aus beruflichen Gründen nicht grenzenlos Zeit zur Verfügung hat, war ihm ein funktionierendes Team wichtig – das wurde auch gefunden: Sören Bahrs wird Assistents-Coach, Andy Atzor Torwarttrainer und Markus Roth Betreuer. „Damit zeigen wir, wie ernst es uns ist“, gibt es bei Maik Alpert keine halben Sachen.

21 Spieler folgen Ruf zur ersten Einheit

Deshalb hat er schon zu zwei Einheiten gerufen – und versammelte auf Anhieb 21 potenzielle Spieler um sich: „Es sind gute junge Leute dabei, auch Talente aus dem JFV und einige, die noch nicht für den Verein kicken. Alle haben Lust auf Fußball. Das hat mich in meinem Vorhaben bestärkt.“

Natürlich braucht es da ebenso gestandene Akteure, die Führung übernehmen können. Klaas Krause, beruflich wieder in der Nähe, hat schon zugesagt, weitere sollen folgen. Und auch bisherige Leistungsträger wie Patrik Preisler, Julian Mayer, Tim Gottschalk, Dominik Sielemann sind bei diesem Projekt dabei. „Wir als Trainerteam planen es eigentlich für drei Jahre. Das geht natürlich nur, wenn wir einen Stamm von 15, 16 Spielern haben, auf die wir uns verlassen können“, meint Alpert. Daher will er sich das zunächst eine Saison anschauen, um vielleicht schon im Winter zu merken, welche Jungs auf diesem Weg mitziehen.

Maik Alpert freut sich auf Herausforderung

Für die Aufgabe fühlt sich der Mann, der bis 2007 elf Jahre Spielertrainer war und dann zum Abschluss in die Bezirksliga aufgestiegen ist, auf jeden Fall nicht zu schade: „Kein Thema, ich sehe eher die Herausforderung. Eine reizvolle Aufgabe für mich, in der ich auch persönlich noch lernen kann. Denn viele hacken auf den jungen Leuten rum, die ja manchmal nicht die Einstellung mitbringen wie wir früher. Das verlangen wir aber, das Gespür müssen wir entwickeln.“

Alpert fällt auf, dass das schwache Abschneiden am meisten mit mangelnder Ausdauer zu tun hat. Ergo wird das ein vorrangiger Punkt in seiner Trainerarbeit sein. Und wichtig: „Der Verein hat die Zweite einfach machen lassen, Probleme ausgesessen. Das geht bei mir nicht. In Etelsen oder Verden läuft so was besser, da spielen Verletzte aus der Ersten zum Aufbau in der Reserve.“

Der Plan steht also, am Freitag um 18:30 Uhr kommen alle zusammen, die in der Zweiten spielen wollen. „Wir machen das nicht nur zum Spaß, es wird auch zur Sache gehen“, verspricht Maik Alpert. Den Worten der Legende dürften Taten folgen.