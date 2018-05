Lediglich Kiesewetter ist noch fraglich

Etelsen - Vor einer hohen Hürde steht Fußball-Landesligist TSV Etelsen am Mittwochabend (19 Uhr) beim SV BW Bornreihe. Standen die Gastgeber vor der Winterpause noch auf einem Abstiegsplatz, hat das Team nach dem Trainerwechsel zu Sasa Pinter eine beeindruckende Serie gestartet und sich mittlerweile aller Sorgen entledigt.

Das ist auch Etelsens Interimstrainer Nils Goerdel nicht verborgen geblieben: „Spielerisch ist da einiges passiert. Und gerade zu Hause ist Bornreihe nochmal ein ganz anderes Kaliber. Allerdings haben wir dort in der Vergangenheit meistens ganz gut ausgesehen. Daher ist mir auch dieses Mal nicht bange.“

Seine Zuversicht schöpft Goerdel in erster Linie aus den vergangenen beiden Auftritten gegen Uelzen (5:3) und in Drochtersen (5:1). „Vorne läuft es derzeit sehr gut für uns. Das ist für einen Abstiegskandidaten ja eigentlich eher ungwöhnlich. Daher hoffe ich, dass wir das fortsetzen können“, muss der Etelser Coach lediglich hinter dem Einsatz von Nico Kiesewetter (Prellung am Schienbein) ein leichtes Fragezeichen setzen.

Busabfahrt für alle Fans ist um 16.30 Uhr am Etelser Sportplatz.

kc