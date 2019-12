Achim – Ein Satz mit X, das war nix. Oder noch besser – gar nichts. So lieferte Bezirksliga-Aufsteiger TSV Achim gestern Nachmittag eine fürwahr leblose Vorstellung im Heimspiel gegen den SV Pennigbüttel ab und durfte sich deshalb auch gar nicht wundern, dass er am Ende mit einem 0:5 (0:2) noch sehr gut bedient war.

„Wir haben im Grunde genau so gespielt, wie ich mich gefühlt habe. Aber es ist eben so, dass wir kurzfristige Ausfälle nicht verkraften können. Und auch nichts mit Spielern holen können, die nur halbe Kraft gehen können. Letztlich haben durchweg individuelle Fehler zu dieser Niederlage geführt. Wenn wir dann wenigstens noch Biss gezeigt hätten, hätte ich das noch hinnehmen können. So aber nervt es mich schon gewaltig, was wir für ein Bild abgegeben haben“, konstatierte nach dem Abpfiff Achims stark verschnupfter Coach Sven Zavelberg, der auf die private Absage von Fabian Koch und den erkältungsgeschwächten Tim Melzer anspielte.

Bereits zur Pause hätten die Blau-Weißen schon deutlicher als nur 0:2 zurückliegen müssen. Beim 0:1 (16.) durch Murken präsentierten sich die Achimer nach einem Eckball im 16er vogelwild und ohne Zuordnung, beim 0:2 (37.) durch Thiel waren sich Innenverteidiger Stefan Schönfeld und Keeper Vincent Schicks uneinig, wer den zum Ball gehen sollte. „Schon da war zu spüren, dass wir einfach nicht bereits waren, an unsere Grenzen zu gehen“, so Zavelberg, der in Abschnitt eins noch weitere Hochprozenter der Gäste notieren musste.

Nach dem Wechsel und einigen Umstellungen lief es dann zu Beginn etwas besser, aber nach dem 0:3 (50.) durch Kauf war dann der Drops für die Platzherren endgültig gelutscht. Zavelberg: „Danach haben wir dann noch zwei echte Weihnachtsgeschenke verteilt. Es wäre einfach wichtig gewesen, gegen einen direkten Konkurrenten von unten zu punkten. Letztlich aber fehlte dafür die Einstellung. Ja, ich bin enttäuscht. Ich hoffe, die Mannschaft ist es auch!“ vst