1. Kreisklasse: TSV Bierden mit 5:2-Erfolg über TSV Thedinghausen

Verden/Achim - Wieder einmal ein Lebenszeichen sendete am Wochenende Kreisliga-Absteiger TSV Bierden in der 1. Fußball-Kreisklasse. Das zweite Kellerduell in Brunsbrock endete remis. Eine faustdicke Überraschung verpasste der SVW.

TSV Bierden - TSV Thedinghausen II 5:2 (2:1)

„Am Ende war es ein schweres Stück Arbeit, doch letztendlich geht der Sieg in Ordnung“, meinte später Bierdens Trainer Sascha Bischoff. Die Gäste gingen durch Hamed Kone bereits nach fünf Minuten in Führung, doch noch vor der Pause drehte Bierden die Partie durch einen Doppelpack von Vittorio Zambrano (41./45+1).

In der 65. Minute glich Hamed Kone mit seinem zweiten Treffer für die Gäste aus. Zehn Minuten vor dem Ende brachte Daniel Klingbeil Bierden erneut in Führung. In der Nachspielzeit brachten dann Zambrano mit seinem dritten Tor (90.+6) und Marc Lubisch (90.+8) den Sieg unter Dach und Fach.

TSV Blender - SV Wahnebergen 1:1 (0:1)

Einen nicht unbedingt erwarteten Punktgewinn holte der SVW beim klaren Favoriten. Dieser war aber laut Co-Trainer Andy Gefeke nicht einmal unverdient, denn seine Elf fand aus unerklärlichen Gründen über die gesamte Spielzeit so gut wie gar nicht statt und lag zur Pause durch den Treffer von Said Traore aus der dritten Spielminute verdient zurück.

Auch im zweiten Abschnitt fand der Gastgeber nicht zur gewohnten Form und kam mit dem Abpfiff durch das Tor von Finn Schröder am Ende zum glücklichen Ausgleich.

TSV Brunsbrock II - SV Baden 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang waren die Gäste das etwas bessere Team und hätten bei besserer Chancenverwertung durchaus führen können. In Halbzeit zwei übernahm der Gastgeber dann mehr und mehr das Geschehen und ging folgerichtig durch Jan Lüessen in Führung. „Der Ausgleich dann in Schlussminute ist ärgerlich – aber dennoch verdient“, so TSV-Trainer Detlef Krikcziokat. Das Tor erzielte Kai Oliver Berndt.

TSV Achim II - SVV Hülsen II 2:1 (1:1)

„Unser Sieg hätte deutlich klarer ausfallen müssen. Was wir versiebt haben – unglaublich“, haderte Trainer Emir Abidovic mit der schlechten Chancenverwertung seiner Mannschaft. Die Gäste gingen durch einen Freistoß von Lasse Gehlich nach fünf Minuten in Führung. Danach dominierte Achim aber das Geschehen und kam zu zahlreichen guter Torchancen, aber lediglich eine davon wurde durch Johann Burgart zum 1:1 genutzt.

Auch im zweiten Abschnitt hatte der Gastgeber beste Möglichkeiten um das Spiel früh zu entscheiden, doch es dauerte bis zwei Minuten vor dem Ende, ehe Sebastian Koch den verdienten Siegtreffer erzielte.

MTV Riede II - TSV Bassen II 0:2 (0:2)

Einen völlig verdienten Sieg der Gäste aus Bassen sah Riedes Trainer Andreas Rühmanns, „denn meine Mannschaft war den Bassenern in allen Belangen über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen.“ Thomas Pfeifer war für die Gäste Doppeltorschütze. So traf er in der 17. Spielminute zur 1:0-Führung und erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 2:0.

FSV Langwedel-Völkersen - SV Baden 6:0 (1:0)

„In den ersten 30 Minuten tat sich meine Mannschaft etwas schwer und führte zur Pause durch einen verwandelten Strafstoß von Oldie Jürgen Ludwig nur knapp mit 1:0“, so Trainer Sebastian Körte.

Im zweiten Abschnitt erhöhte man das Tempo und ging am Ende dann auch als verdienter Sieger vom Platz. Die Tore erzielten bis zum 4:0 Tim Kreiser (36./43.) und Manfred Ortmann (46.). Den Endstand stellten dann Olaf Röder (49.) und Michael Rippe eine Minute vor Schluss her.

ml