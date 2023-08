Handballtalent Leander Meineke: Platz vier bei der Beach-EM war das Highlight des Sommers

Von: Björn Lakemann

Stolz auf seine Auszeichnungen: Leander Meineke aus Daverden mit Medaillen und Urkunden von der Beach-DM, die neben der U17-EM ein Highlight war. © Lakemann

Auf einen erfolgreichen Sommer blick Leander Meineke zurück: Das Talent aus Daverden vertrat beim Highlight bei der Beach-EM mit der U17 die deutschen Farben mit Platz vier. Abgerundet wurde die Saison mit Gold und Silber bei der DM in Hannover, wo er die Auszeichnung als MVP erhielt.

Daverden – Für Leander Meineke, Handball-Talent des TSV Daverden, war der Titel des Deutschen Meisters im Beachhandball mit seinem Bremer U16-Team der Jahrgänge 2007/2008 in Hannover-Vinnhorst nur ein Highlight in diesem Jahr. Zusätzlich heimste der Deckungsspezialist mit der U18 (2005/2006) noch die Silbermedaille ein und wurde als MVP (wertvollster Spieler) als logische Folge ausgezeichnet.

Leander Meineke stolz auf Auszeichnung

„Dazu bin ich wegen meiner Flexibilität gewählt worden – auch wegen meines starken Blockverhaltens. Zudem kann ich die Situationen gut antizipieren und habe in der A-Jugend mit meinem wichtigen Ein-Punktwurf die Tür zum Finaleinzug aufgestoßen,“ so der Schüler auf Nachfrage dieser Zeitung nicht ohne Stolz.

In der Jury waren Beachhandball-Experten wie etwa Männer-Bundestrainer Marten Franke oder U16-Nationaltrainer Konrad Bansa vertreten. Da spielte sicher seine überragende Leistung in der Deckung als auch seine Doppelbelastung in zwei Altersklassen eine gewichtige Rolle. Das rundete das gelungene Wochenende für den 197 Zentimeter großen Hünen, der im Gespräch einen betont zurückhaltenden Eindruck hinterließ und seine Erfolge nicht zu hoch hielt, ab. Auf die Medaillen und Auszeichnungen zeigte sich Meineke dennoch stolz wie Bolle.

„Eine Ehre, für Deutschland zu spielen“

Als noch höher stuft der Daverdener allerdings seine Teilnahme an der Europameisterschaft U17 ein, die auf dem vierten Platz endete. Im türkischen Izmir vertrat er die deutschen Farben am Strand der Ägais. „Es ist natürlich eine Ehre, für Deutschland spielen zu dürfen.“

In Izmir hatte Meineke mit seinem Team die Schweden in der Vorrunde noch mit 2:0 Sätzen bezwungen. Nach der Halbfinalniederlage gegen Spanien wartete im kleinen Finale erneut das Team aus Skandinavien auf die Schützlinge von Nationaltrainer Konrad Bansa. In diesem Vergleich drehten den Schweden den Spieß um und sicherten sich nach einem 2:0 die Bronzemedaille.

Jetzt steht die Schule wieder im Fokus

Mit dieser EM ist die Nationalmannschaftskarriere in der Jugend für Leader Meineke allerdings vorbei. Der Deutsche Handballbund bietet für die U18 kein Nationalteam. Meineke weiß nur zu genau: „Der nächste Stepp wäre für mich dann schon die Herrennationalmannschaft – und das ist ein richtig Großer. Doch so weit ist es noch lange nicht und ich muss sehen, wie dann mein Fokus ist.“ Denn mit Beginn des neuen Schuljahres besucht der Daverdener die 11. Klasse der sportbetonten Oberschule an der Ronzelenstraße in Bremen, an der es auch eine gymnasiale Oberstufe gibt.

Neben den Pflichten in der Schule hat der 16-Jährige auch noch acht Trainingseinheiten in der Woche zu schultern. Dabei nimmt er eine täglich jeweils einstündige An- und Abfahrt von Daverden nach Bremen für seinen großen Traum vom Handball in Kauf.

Seine Heimat hat er freilich nicht vergessen: „Mein prägendster Coach war sicherlich Daverdens Urgestein Arwin Schlenker. In fünf gemeinsamen Jahren hat er mich sowohl als Spieler wie auch als Mensch zu dem gemacht, was ich heute bin.“