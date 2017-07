Laura Baumgart in Wechold-Martfeld knapp geschlagen

Auch Vannessa Szalinski und Hedda Roggenbuck auf Platz zwei

+ © Wächter Laura Baumgart belegte auf dem Hannoveraner-Wallach Fangio in der Dressurprüfung Kl. M* Platz zwei. © Wächter

Verden - Nur ganz knapp verpasste die junge Döhlbergerin Laura Baumgart (RV Aller-Weser) in Wechold-Martfeld den Sieg in der Dressurprüfung Kl. M*. Auf dem neunjährigen Hannoveraner Wallach Fangio musste sie sich mit 433,50 Punkten nur Antonia Heise (Bremer RC) auf Verlasco (434,50) geschlagen geben. In der Dressurprüfung Kl. A** kam Celine Siegmann (RV Thedinghäuser Holz) auf Don de Noir mit der Note 7.00 auf Platz drei.