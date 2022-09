Laucke und Schuhmacher treffen für Fischerhude

+ © von Staden Fischerhudes Kapitänin Katharina Aumann (r.) konnte mit ihrem Team auch gegen die Reserve des SV Ahlerstedt/Ottendorf dominieren. © von Staden

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Fußball-Frauen des TSV Fischerhude-Quelkhorn konnten den dritten Sieg im fünften Bezirksliga-Spiel einfahren und sprangen durch einen 2:0 (2:0)-Heimerfolg über den SV Ahlerstedt/Ottendorf II auf Tabellenplatz drei. Die Tore für die Gastgeberinnen erzielten Mascha Laucke (17.) und Jule Schuhmacher (19.).

Fischerhude – Der erste Abschnitt gehörte eindeutig den Gastgeberinnen, die mit vielen Ballanteilen den nötigen Druck nach vorn entwickelten und dann auch früh die Weichen stellen konnten. Nach Hohenstein-Zuspiel gelang dann der starken Mascha Laucke die Führung, die Jule Schuhmacher nach Laucke-Pass nur 120 Sekunden später ausbauen konnte und die sich mit diesem Treffer für eine gute Leistung belohnte. Die Gäste besaßen in den ersten 45 Minuten nur eine Torchance, die aber Keeperin Nina Brüning zwei Minuten vor der Pause vereiteln konnte.

„Nach dem Wechsel änderte sich dann etwas das Bild, kam Ahlerstedt mehr und mehr auf, ohne unsere starke Defensive um Ines Rainer und Jule Laucke ins Schwimmen bringen zu können. Aber die Mädchen mussten nun mächtig kämpfen“, so Coach Bernd Burmeister, der dann in der 60. Minute ein Foul der SV-Keeperin an Mascha Laucke im 16er sah, das auch mit Strafstoß geahndet wurde. Den brachte Katharina Aumann aber nicht im Tor unter, scheiterte sie doch an der Verursacherin.

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Ni. Brüning - J. Laucke, Kittner, Mahnke, M. Evers, M. Laucke, Schuhmacher (28. Oeltjen), Aumann, Ne. Brüning, Rainer, Hohenstein (78. T. Evers).