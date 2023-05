SVV Hülsen: Lasse Schmidt stellt Spiel gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn auf den Kopf – 1:0

+ © vst Traf zum Hülsener 1:0-Sieg im Derby: Lasse Schmidt. Archiv © vst

Unnötiger kann eine Niederlage nicht sein: Im Bezirksliga-Derby spielte sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn am Sonntag beim SVV Hülsen zahlreiche Chancen heraus und stand am Ende mit einem 0:1 (0:0) und leeren Händen da.

Hülsen – „Wir müssen schon zur Pause führen, in der zweiten Halbzeit wurde es noch extremer“, haderte Trainer Vitalij Kalteis mit dem Wucher seiner Elf. Und auch Gegenüber Uwe Bischoff sah einen unverdienten Sieg seiner Vorwärts-Kicker: „Es war ein grausames Spiel von uns. Eine merkwürdige Teamleistung, der Einstellung, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten fehlten. Keeper Jonas Menck hat mehrfach klasse gerettet, bei ihm müssen wir uns bedanken.“

Kalteis-Team vergibt alle Chancen

In der ersten Halbzeit drückte der Gast seinen Fußball mit gut geführten Zweikämpfen durch, war unangenehm für den SVV und agierte mutig nach vorne. Allein vor dem Tor zeigten sich die Wümme-Kicker zu unentschlossen oder scheiterten am Schlussmann. Zwar lief es nach dem Wechsel nicht mehr so rund beim Kalteis-Team, „der Spielfluss ging verloren“, aber Fischerhude besaß weiter dicke Chancen.

Mit dem einzigen vorzeigbaren Angriff entschieden die Platzherren das Match: Justin Quiring kam hinter die Kette, spielte mustergültig auf den einlaufenden Lasse Schmidt – der Stürmer blieb eiskalt und stellte mit dem 1:0 (78.) das Spiel auf den Kopf. Bei Fischerhude schied Justin Sammann mit dickem Knöchel aus, Kalteis haderte angesichts der Behandlungspause mit der zu geringen Nachspielzeit.