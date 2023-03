Lasse Schmidt lässt SVV Hülsen im Derby ganz spät jubeln

Von: Frank von Staden

Teilen

Aufregung im Ottersberg 16er, doch Keeper Leon Seeger kann hier noch vor Hülsens Sipan Sürer klären. © Rosilius

Als sich schon alle auf ein 1:1, das bereits zur Pause Bestand hatte, im Bezirksliga-Derby zwischen dem SVV Hülsen und dem TSV Ottersberg eingestellt hatten, schlug die Stunde des Hülseners Lasse Schmidt: Der Angreifer schnappte sich nach einem Eckstoß der Gäste das Leder im eigenen 16er, rannte mit ihm übers ganze Feld und überwand auch noch TSV-Keeper Leon Seeger zum entscheidenden 2:1 (90.+8).

Hülsen/Ottersberg – „Ein sicher glücklicher, aber kein ungerechter Sieg“, befand da später Hülsens Coach Uwe Bischoff, der mehr Spielanteile und einen Tick mehr Torchancen bei seinem Team sah. „Ottersberg hatte im Grunde nur eine – und die führte auch zum Tor. Allerdings war das gesamte Spiel nicht unbedingt reich an Chancen gesät“, so der SVV-Trainer weiter, der aber in der 44. Minute das 1:0 durch Sipan Sürer bejubeln durfte. „Und das nach einem Einwurf von uns“, schüttelte da später Ottersbergs Coach Axel Sammrey leicht den Kopf. Doch musste er sich nicht lange ärgern. Denn noch vor dem Pausenpfiff (45.+2) durfte er den Ausgleich notieren. So ließen sich die Hülsener das Sportgerät zu leicht abjagen, Daniel Throl legte quer auf Roman Janot, der locker am langen Pfosten einschieben durfte.

„Beide Mannschaften taten sich auf einem wirklich sehr tiefen und schlechten Platz schwer, Ordnung in ihr Spiel zu bringen. Ein Direktspiel war da gar nicht möglich und so war es generell kein gutes Spiel, da beide ja auch personell einige Probleme hatten“, so Sammrey, der dann nur noch zwei Hochprozenter zu sehen bekam. Erst rettete Leon Seeger ganz stark gegen den durchbrechenden Justin Quiring (75.), dann folgte die eingangs erwähnte Szene, die das Spiel, das eigentlich hätte 1:1 enden sollen, letztlich zugunsten der Hausherren entschied.