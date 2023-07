Lasse Schmidt gelingt das Ehrentor für den SVV Hülsen – 1:11

Trotz des eher mäßigen Wetters fanden sich gut 200 Zuschauer am Sonnabend auf der Sportanlage des Fußball-Bezirksligisten SVV Hülsen ein, um den ersten Auftritt der Hausherren in der Vorbereitungsphase für die anstehende Saison zu begutachten. Eingeladen hatte sich der SV Vorwärts den Regionalliga-Absteiger SV Werder Bremen U23, der letztlich dann auch für klare Verhältnisse sorgte. So dominierte die Bundesliga-Reserve, die sich seit einer Woche im Training befindet, letztlich deutlich mit 11:1 (4:0). Den Ehrentreffer erzielte dabei Lasse Schmidt zum zwischenzeitlichen 1:6 in der 57. Minute.

Hülsen – „Das war schon gut anzusehen, wie die U23 den Ball und uns hat laufen lassen. Da war schon sehr viel Wucht, Dynamik und Technik drin. Im ersten Durchgang haben wir uns für meinen Geschmack noch zu sehr versteckt, zeigten da einfach zu viel Respekt. Das hat sich in den zweiten 45 Minuten geändert. Da waren wir mutiger, auch wenn letztlich jeder Fehler im Aufbau fast gnadenlos von den Bremern bestraft wurde. Dennoch war es für uns ein guter Auftakt in die Vorbereitung“, konstatierte da später Hülsens Coach Lars Büsing, der letztlich alle 18 zur Verfügung stehenden Spieler zum Einsatz brachte. Bester Torschütze bei den Gästen war Philipp Kühn, der im ersten Durchgang gleich dreimal zulangte (20./36./42.).