Lasse Schmidt eröffnet – SVV Hülsen fertigt VfL Visselhövede 4:0 ab

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Leitete das 4:0 ein: Hülsens Lasse Schmidt traf früh gegen Visselhövede. Archiv © von Staden

Es war fast ein Spaziergang für den SVV Hülsen: Die Bischoff-Elf fertigte am Mittwochabend im Bezirksliga-Nachholspiel den VfL Visselhövede gleich mit 4:0 (2:0) ab. „Das Ergebnis ist okay, allerdings zu knapp“, konstatierte Coach Uwe Bischoff.

Hülsen – Sein Gegenüber Elias Jockusch sprach zwar von einer verdienten Niederlage, haderte jedoch mit den ersten beiden Gegentoren: „Die waren vermeidbar. Beim ersten machen wir die Mauer auf, beim zweiten bekommen wir die Kugel nicht geklärt.“ Seiner Rumpftruppe – elf Ausfälle musste der Gast verkraften – machte der Trainer ansonsten nicht allzu viel Vorwürfe: „Einsatz und Laufbereitschaft stimmten. Wir wollten uns gut verkaufen, das ist gegen eine starke Hülsener Truppe auch zeitweise gelungen.“

Dabei geriet „Vissel“ von Beginn an unter Druck, die Platzherren suchten mit schnellen Zügen den Weg zum Tor. Scheiterten Bela Thölke, Florian Funke und Sipan Sürer in der ersten Viertelstunde noch, machte es Lasse Schmidt besser: Ein Freistoß von Marcel Meyer prallte in die Mauer, Schmidt reagierte am schnellsten und traf aus Kurzdistanz zum 1:0 (15.). Thölke erhöhte nach Schmidt-Ablage aus 2:0 (31.), als er vorm Strafraum Oliver Dittmer aussteigen ließ. Weitere Chancen ließ der SVV ungenutzt: Keeper Kregel rettete gegen Sürer (39.), Schmidt schoss den Schlussmann aus spitzem Winkel an (45.). Auf der anderen Seite sorgte Visselhövede nur durch Marco Jorzick für Gefahr, dessen Schuss noch die Latte streifte (44.).

„Da müssen wir höher führen, dann hätten wir das in der zweiten Halbzeit viel ruhiger runterspielen können“, haderte Bischoff. So kamen die VfL-Kicker besser in die Partie, weil sie nun zweikampfstärker wirkten als zuvor und den Weg nach vorne suchten – angetrieben durch Zehner Finn Vollmer und Sechser Jelle Wegener.

Sipan Sürer schnürt Doopelpack

Hochkaräter brachte die Jokusch-Elf allerdings nicht zustande, die gab es weiterhin für Hülsen – wenn auch weniger als vorm Wechsel. Nach toller Kombination über Schmidt und Justin Quiring scheiterte Sürer völlig frei an Kregel (58.). Innerhalb von zwei Minuten schnürte der SVV-Stürmer dann aber noch einen Doppelpack: Zunächst wurde Schmidt steil von Quiring geschickt, den Querpass verwertete Sürer zum 3:0 (67.). Und einen Abpraller der VfL-Abwehr bugsierte er zum 4:0 unter die Latte (69.).

Kurz vor Schluss meldete sich Vissel noch einmal, als Kai Jager die Kugel an den Pfosten knallte (85.). „Wir müssen uns nun sammeln und in Ritterhude bestehen“, blickte Jockusch nach vorne.

Die Hülsener treten derweil am Sonntag (15 Uhr) beim technisch starken VSK Osterholz an – mit gleichem Kader, zu dem dann wieder Sean-Ramires Al-Kaledi stößt.

Das Stenogramm SVV Hülsen - VfL Visselhövede 4:0 (2:0). SVV Hülsen: Menck - Schulz, Fehmi, Thölke (80. Y. Meyer), Schmidt, M. Meyer (75. Bartling), Müller (75. Mell), Quiring, J. Richter, Funke, Sürer (80. Bauer). Tore: 1:0 (15.) Schmidt, 2:0 (31.) Thölke, 3:0 (67.) Sürer, 4:0 (69.) Sürer.