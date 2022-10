Lasse Metzing stellt die Weichen – 3:0

Kurz nach dem Wechsel erzielte Lasse Metzing einen Doppelpack. © dre

Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals behaupteten sich die A-Junioren (U18) des FC Verden 04 völlig ungefährdet mit 3:0 (1:0) beim Landesliga-Klassenpartner JFV Cuxhaven. Damit stehen die Reiterstädter im Viertelfinale, das jedoch erst im kommenden Jahr ausgetragen wird.

Verden - Von Beginn an entwickelte sich an der Küste ein ungleiches Duell gegen nahezu chancenlose Gastgeber. Daher gingen die Verdener folgerichtig auch früh zur Stelle. Nach schöner Hereingabe von Joris Röbke war Robert Meyer bereits in der achten Minute mit dem Kopf zur Stelle – 1:0. Auch in der Folge blieben die Gäste das bessere Team und hätten frühzeitig für die Vorentscheidung sorgen können. Doch Mathis Krey und Jermaine Johnson scheiterten mit ihren Schüssen von der Strafraumgrenze. Ein Doppelpack des agilen Lasse Metzing innerhalb von drei Minuten brachte nach Wiederbeginn dann die Entscheidung. Zunächst stand der auch als Handballer der HSG Verden-Aller aktive Metzing goldrichtig und brauchte nur noch einzuschieben (56.), ehe er gut freigespielt durch Jermaine Johnson aus zehn Metern nur wenig später auf 3:0 (59.) erhöhte. „Der Sieg war hoch verdient und geht völlig in Ordnung. Denn Cuxhaven hatte keine einzige Torchance. Das war eine geschlossene und gute Leistung von allen Spielern“, zeigte sich Verdens Trainer Orry Bischert nach dem souveränen Auftritt seiner Elf verständlicherweise rundum zufrieden. dre