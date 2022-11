U18: Lasse Lund lässt FC Verden 04 erneut jubeln – 3:2

Kommt frei zum Schuss: Paul Sergej Matern – Etelsens Nuno Ronaldo Seeger (r.) kann nicht mehr eingreifen. Verdens U18 gewann das Landesliga-Derby 3:2. © Hägermann

Die U18 des FC Verden 04 hat schon wieder das Landesliga-Derby gewonnen: Die Elf von Orry Bischert setzte sich mit einem 3:2 beim TSV Etelsen auf Platz eins.

Etelsen – Obwohl das Hinspiel zwischen den A-Junioren des TSV Etelsen und des FC Verden 04 in der U18-Landesliga erst gut drei Wochen her war, mussten die Teams erneut gegeneinander antreten. Und genau wie im Hinspiel behielten die Kicker vom Hubertushain die Oberhand – doch diesmal ging das Match bedeutend knapper aus, als beim 2:0 im Hinspiel. Mit dem Siegtreffer zum 3:2 sechs Minuten vor dem Ende durch den Doppeltorschützen Lasse Lund entführten die Mannen von Trainer Orry Bischert auch dieses Mal alle drei Punkte und grüßen damit von der Tabellenspitze.

„Und wieder mal waren wir vom Start nicht hundertprozentig aufmerksam und mussten den frühen Rückstand hinnehmen“, sah Heimtrainer Malte Güers Parallelen zum Hinspiel, als Lasse Lund in der siebten Minute mit seinem ersten Streich das 0:1 nach einem Eckball erzielte. Und ebenso wie vor einigen Wochen legten die Allerstädter nach, als Lasse Metzing den Ball eroberte und mustergültig Jannes Siemer bediente, der locker zum 2:0 für seine Farben einschob (14.). „Nach dem frühen 0:2 gelang es uns, das Spiel auf Augenhöhe zu gestalten und es gab immer wieder Chancen auf beiden Seiten“, durfte sich Güers praktisch mit dem Halbzeitpfiff über das 1:2 durch Gerrit Boehm freuen, der per Freistoß ins lange Eck traf.

Lucas Streich gibt TSV Etelsen mit dem 2:2 Hoffnung

In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber mehr Intensität und Aggressivität an den Tag und kamen durch Lucas Streich in der 75. Minute zum verdienten und sehenswerten 2:2-Ausgleichstreffer per Heber. Auf Seiten der Gäste versäumten es Lasse Metzing und Gabriel Truderung, den Sack vorher zuzumachen. „Hier müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wenn wir das Spiel noch hergeben“, zeigte sich Bischert selbstkritisch.

Anschließend wog das Spiel hin und her – sechs Minuten vor dem Ende konnten die Gastgeber eine Flanke nicht sauber klären und Lasse Lund drosch die Kugel aus elf Metern eiskalt zum 3:2-Siegtreffer für den FC in die Maschen. „Am Ende war unser Spiel zu fehlerbehaftet und wir haben uns selber zumindest um den verdienten Punkt gebracht“, haderte am Ende Güers. Ganz anders Bischert auf der Gegenseite: „Insgesamt haben wir gut verteidigt und relativ wenig Torchancen zugelassen. Es war aber kein gutes Spiel von uns. Dennoch haben wir Moral bewiesen und nach spätem Ausgleich doch noch gewonnen.“ dre