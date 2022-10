U18: Lasse Lund führt FC Verden 04 früh auf den Weg – 2:0

Teilen

Belauern sich beim Pass an der Seitenlinie: Verdens Jonathan Meyer (7) und Etelsens Christian Schmitt. Im Derby der U18-Landesliga siegte der FC letztlich 2:0. © Dreyer

Mit einem Derby-Sieg an die Spitze der Landesliga: Die U18-Fußballer des FC Verden 04 feierten am Mittwochabend unter Flutlicht ein 2:0 über den TSV Etelsen.

Verden – Ein gutklassiges und temporeiches Spitzenspiel in der A-Junioren-Landesliga sahen am Mittwochabend gut 100 Zuschauer – mit dem gastgebenden FC Verden einen verdienten Sieger gegen den Kreisrivalen TSV Etelsen. Mit 2:0 behielten die Schützlinge von Trainer Orry Bischert die Oberhand.

In dem ausgeglichenen Spiel erwischten die Gastgeber einen Traumstart und gingen bereits nach zwei Minuten nach einem Eckball durch Lasse Lund mit 1:0 in Front. „Die frühe Führung hat uns natürlich Sicherheit gegeben und Etelsen war gezwungen, offensiver zu agieren“, freute sich Bischert über die frühe Führung.

Ähnlich sah es Gästetrainer Malte Güers: „Das frühe Gegentor spielte Verden natürlich in die Karten.“ Kurz danach sicherte jedoch Julius Hennings mit einer „Wahnsinnsparade“ seinen Mannen die Führung. In dem rassigen, aber von beiden Seiten fair geführten Spiel hatten Bartosz Koziol und Robert Meyer jeweils alleine vorm Tor das 2:0 auf dem Fuß, scheiterten aber an Schlussmann Noah Hasch oder vergaben knapp. Doch auch die Gäste hätten nach zwei wunderbar vorgetragenen Kontern durchaus das Spiel ausgleichen oder sogar kippen können.

Joris Röbke macht alles klar

„Wir müssen, gerade bei den hochkarätigen Chancen, den Sack einfach früher zu machen“, monierte Bischert. Und auch sein Pendant Güers haderte: „Wir haben nach dem frühen Rückstand immer wieder unseren Fußball durchgebracht, sind aber nie so ganz in die gefährlichen Situationen gekommen. Das Spiel im letzten Drittel war definitiv verbesserungswürdig, die letzten Pässe und Entscheidungen müssen wir noch besser treffen.“

Nach Wiederbeginn das gleiche Bild, in dem die Gäste sich speziell im Mittelfeld etwas gefälliger zeigten, nach vorne aber insgesamt zu harmlos waren. Die Gastgeber agierten dabei in der Vorwärtsbewegung zielstrebiger und hatten auch die besseren Einschussmöglichkeiten. Eine davon nutzte nach einer Stunde Spielzeit Joris Röbke nach Kopfballverlängerung von Lasse Lund zum 2:0. Gegen

Ende des Spiels ließen sie dabei noch weitere Chancen liegen, unter anderem scheiterte Lasse Metzing per Strafstoß an Schlussmann Noah Hasch. Und auch das Tor von Bartosz Koziol wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. „Hinten raus sind uns dann die Kräfte verloren gegangen, weil uns einfach zu viele Spieler gefehlt haben, mit denen wir gerade in der Offensive noch hätten Impulse geben können“, zeigte sich Gästecoach Güers geknickt nach der Niederlage, zeigte sich aber stolz über die Vorstellung seiner Crew. dre