FC Verden 04: Lasse Homann gegen Elstorf die Option

Von: Ulf Horst von der Eltz

Warmschießen für die Startelf: Lasse Homann ist nach dem Deblitz-Ausfall die nahe liegende Option für Verdens Landesliga-Match gegen Elstorf. © Hägermann

Wieder eins dieser Spiele, in die der FC Verden 04 als klarer Favorit geht: Die Neubarth-Elf erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den TSV Elstorf zum Landesliga-Duell.

Verden – Und wieder gilt für Trainer Frank Neubarth die wichtigste Voraussetzung: „Die Mannschaft spielt ähnlich wie Westercelle mit schnellen Stürmern im Umschalten. Da sind erneut Konzentration und Disziplin gefordert, wir dürfen Elstorf nicht unterschätzen.“

Wobei sich der Ex-Profi sicher ist, dass bei entsprechender Einstellung ein Dreier herausspringen dürfte – obwohl die noch sieglosen Gäste vergangene Saison mächtig Paroli geboten hatten und am Hubertushain immerhin zwei Treffer erzielten. Auch ein schnödes 1:0 würde am Ende helfen.

Sikut weiter verletzt, Kelsch krank

Personell gibt es mit Sicherheit eine Änderung in der Startelf: Elias Deblitz hat sich in Westercelle eine Adduktorenzerrung zugezogen, vielleicht kann der Verteidiger eine Woche später wieder mitmischen. Für ihn war Lasse Homann gekommen, der seine Sache gut machte. „Also ist er die nahe liegende Option“, scheint sich Neubarth schon festgelegt zu haben. Jonathan Schmude könnte nach seinem Einsatz in der Reserve am Sonntag wieder in der Ersten auflaufen. Richard Sikut (Achillessehne) fehlt weiter, Eddy Kelsch ist krank.