Lars Müller-Dormann als neuer Trainer beim TV Oyten vorgestellt

Schon frühzeitig hat Handball-Landesligist TV Oyten die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Mit Lars Müller-Dormann wurde ein ausgewiesener Handballexperte verpflichtet, der die Mannschaft weiterentwickeln soll.

Am besten in Verbindung mit A-Jugendcoach Marc Winter, den er aus der gemeinsamen Zeit beim ATSV Habenhausen bestens kennt. „Ich habe gerade ein Jahr Pause hinter mir. Unser Ziel muss sein, dass wir den TV Oyten mittelfristig in die Verbandsliga bringen. Obwohl ich gegen einen Aufstieg in diesem Jahr nichts einzuwenden hätte“, so der 44-Jährige Bremer.

Der neue Trainer, der 30 Jahre Handball auf allerhöchsten Niveau hinter sich hat, dauerte der Weg vom aktiven Spieler (unter anderem zwei Jahre Bundesliga mit dem TV Grambke) zum Trainer nicht lange. „Als Übungsleiter bin ich nicht der harte Hund, sondern eher der Kumpeltyp mit Prinzipien. Dabei ist die Abwehr mein Steckenpferd“, verriet Müller-Dormann. TVO- Spartenleiter Matthias Mosel ist froh, die Personalie schon so früh in trockenen Tüchern zu haben. „Die Konstellation mit dem derzeitigen Trainergespann Jürgen Prütt und Thomas Cordes war ja nur auf eine Saison ausgelegt.“

bjl