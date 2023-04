TSV Blender: Lars Findeklee überragt mit vier Toren – 5:1

Vier Tore bei Riedes 5:1 erzielt: Mischa Piepke (am Ball). Archiv © wes

Im Gleichschritt feierte das Spitzenduo der 1. Fußball-Kreisklasse Siege: Primus TSV Bierden landete ein 2:0 beim SV Holtebüttel, Verfolger TSV Blender setzte sich 5:1 bei Abstiegskandidat TSV Fischerhude-Quelkhorn II durch. Während der TSV Dauelsen mit dem 1:1 gegen den TSV Achim II Punkte ließ, behauptete sich der MTV Riede II mit 5:1 gegen den Verdener Türksport.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - TSV Blender 1:5 (0:1). Matchwinner beim klaren 5:1 des TSV Blender war Lars Findeklee, der mit vier Toren überragte. So traf er nach einer Viertelstunde zur 1:0- Führung für die Gäste, wobei es bis zur Pause blieb. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Gheorgita-Irinel Popa auf 2:0. Nach einer Stunde und zehn Minuten später sorgte Lars Findeklee für die Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Gastgebern durch Torben Cordes der Ehrentreffer zum 1:4. Lars Findeklee mit seinem vierten Treffer sorgte für den 5:1-Endstand.

Auch Riedes Mischa Piepke schnürt Viererpack

MTV Riede II - Verdener Türksport 5:1 (3:1). Am Ende war es für Riedes Trainer Henning Lange eine klare Sache und ein mehr als verdienter Sieg seiner Mannschaft. Mischa Piepke erzielte nach zehn Minuten die Führung. Kamil Polanski glich nach einer halben Stunde für die Gäste aus. Noch vor der Pause stellte dann Mischa Piepke (35./43.) die Weichen auf Sieg für die Segelhorstkicker. Eine Viertelstunde vor dem Ende fiel mit dem 4:1 durch ein Eigentor der Gäste die Vorentscheidung. Mischa Piepke mit seinem vierten Tor stellte den 5:1-Endstand her (80.).

Dauelsens Jörn Liegmann trauert Chancen nach

TSV Dauelsen - TSV Achim II 1:1 (1:0). „Eigentlich hätten wir das Spiel klar gewinnen müssen“, so das Fazit von Dauelsen Trainer Jörn Liegmann. Denn meine Mannschaft war über die gesamte Spielzeit klar überlegen, aber eine Vielzahl an besten Torchancen blieben ungenutzt. Und so sprang am Ende nur ein Unentschieden heraus. Zur Pause führte der Gastgeber durch den Treffer von Julian Gürlich aus der 15. Minute mit 1:0. Zehn Minuten nach Wiederbeginn glich Emir Abidobic aus dem Nichts für Achim aus, wobei es bis zum Ende blieb.

TSV Bierden beim 2:0 abgezockt vorm Tor

SV Holtebüttel - TSV Bierden 0:2 (0:1). Für Holtebüttels Trainer Uwe Henke wäre ein Unentschieden am Ende die gerechtere Lösung gewesen, denn es war über die gesamte Spielzeit eine Partie auf Augenhöhe. Letztlich waren die Gäste vor dem Tor halt abgezockter. Nach der ersten Halbzeit führte Bierden durch den Treffer von Hanno Stumpf aus der 38. Minute mit 1:0. Fünf Minuten vor Schluss war es Steffan Wuttke, der mit dem 2:0 Bierdens Sieg perfekt machte. ml