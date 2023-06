Der krönende Abschluss: Achim/Badens Lars Auth Handballer des Jahres

Von: Kai Caspers

Der verdiente Lohn für eine überragende Saison im Trikot des Oberligisten SG Achim/Baden: Lars Auth (links) bekommt von Sportredakteur Kai Caspers den Pokal für seine Wahl zum Handballer des Jahres überreicht. © Hägermann

Die Wahl war eindeutig. Mit großem Abstand wurde Achim/Badens Lars Auth nach seiner überragenden Saison zum Handballer des Jahres im Landkreis Verden gewählt. Auf den Plätzen folgten Kevin Bröcker (Verden) und Florian Block-Osmers (Achim/Baden).

Achim/Baden – Auf einmal war es für einen Moment ganz still am anderen Ende der Leitung. Fast hatte es den Anschein, als hätte Lars Auth sogar aufgelegt. Doch mit etwas Verzögerung war der 25-Jährige dann doch wieder zu hören. „Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es freut mich natürlich, dass ich auch außerhalb unserer Halle beeindrucken konnte. Für mich ist das der krönende Abschluss einer tollen Zeit bei der SG Achim/Baden“, kommentierte Auth seine Wahl zum Handballer des Jahres im Landkreis Verden.

Auf dem Treppchen: Florian Block-Osmers. © häg

Gleichwohl machte der 25-Jährige, der in der kommenden Saison für den Drittligisten Hamburg-Nord auflaufen wird, deutlich, dass die Auszeichnung ohne seine Mitspieler nicht möglich gewesen wäre. „Die Saison, die ich gespielt habe, liest sich natürlich gut. Auch wenn ein paar Spiele dabei waren, die nicht so toll waren. Trotzdem bin ich natürlich vom Rückraum und von der Art und Weise, wie wir verteidigen, abhängig. Denn auf Außen können wir uns nicht viel selbst erarbeiten“, gibt sich Auth trotz der Ehrung ziemlich bescheiden.

Als der 25-Jährige nach dem Beginn seines Studiums in Bremen das erste Mal per E-Mail Kontakt zur SG aufgenommen hatte, war zunächst nicht abzusehen, welche Entwicklung der gebürtige Krefelder in Achim nehmen sollte. Zumal Auth ein gelernter Linksaußen ist. „Nachdem ich ein paar Mal beim Probetraining gewesen bin, habe ich gesagt, dass ich beide Außenpositionen spielen kann. Aber das habe ich nur gesagt, damit ich in den Kader komme“, erklärt Lars Auth mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Aber in Achim war es für mich dann das erste Mal auf Rechtsaußen. Aber zum Glück hat es dann auch funktioniert. Natürlich musste ich mir meine Winkel erarbeiten. Und für die Torhüter ist es sicherlich auch nicht einfach, wenn ihnen auf einmal ein Rechtshänder auf Rechtsaußen gegenübersteht“, sagt der mit 132 Treffern erfolgreichste Torschütze der SG. Ein ganz entscheidender Faktor war für den 25-Jährigen die gute Stimmung innerhalb des Teams. „Mit dieser Mannschaft und der tollen Atmosphäre in der Halle hat es immer großen Spaß gemacht. Daher habe ich mich extrem wohlgefühlt und vor allen Dingen das nötige Vertrauen gespürt. Bei Zweifeln wäre es natürlich schwieriger geworden“, ist Auth der Abschied auch nicht leicht gefallen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich werde ich das Umfeld hier vermissen. Aber ich bekomme eine tolle Chance in Hamburg und kann gucken, ob ich mich in der höheren Liga beweisen kann“, ist der 25-Jährige beim Drittligisten dann wieder auf Linksaußen vorgesehen. Dabei freut sich der Speditionskaufmann nicht nur auf die neue Herausforderung, sondern vor allen Dinge darüber, dass die Zeiten zum Training wesentlich kürzer sind. „Auf Dauer waren die Fahrten aus Hamburg zum Training doch eine gewisse Belastung. Ich hoffe natürlich, dass der Kontakt zu den Jungs weiterhin bestehen bleibt und ich das eine oder andere Mal noch in der Halle vorbeigucken kann. Wie oft das der Fall sein wird, hängt sicher davon ab, ob ich selber spielen muss.“ Aber bis es so weit ist, wird Auth die neu gewonnene Freizeit in erster Linie dazu nutzen, um endlich mal ein bisschen was in Hamburg zu sehen. „Zwar wohne ich dort schon seit Oktober, doch immer, wenn ich mal frei hatte, war ich beim Training in Achim.“

Auf Platz zwei: Kevin Bröcker. © häg

Die Wahl zum Handballer des Jahres – sie war eindeutig zugunsten von Lars Auth. Mit gehörigem Abstand landeten Kevin Bröcker (HSG Verden-Aller) und Florian Block-Osmers (SG Achim/Baden) auf den nachfolgenden Plätzen. Für Florian Schacht keine Überraschung. „Lars hat als Rechtshänder auf Rechtsaußen eine überragende Saison gespielt und definitiv einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht“, lobte Achim/Badens Trainer. Auch Torsten Liebrum hatte den 25-Jährigen ganz oben auf dem Zettel. Dabei lobte er nicht nur Auths Treffsicherheit, sondern in erster Linie dessen Flexibilität in der Deckung. „Bei ihm passt das Gesamtpaket einfach“, begründete der Trainer des Landesliga-Absteigers TSV Daverden II seine Entscheidung.